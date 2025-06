Bogati Indijci krenuli u Hrvatsku, zahtjev za vizu propao u crnu rupu: 'Ovo nema nigdje na svijetu'

Times of India jedan je od najuglednijih medija u Aziji, a njegovo tiskano izdanje najprodavanija je novina na svijetu na engleskom jeziku, s dnevnom nakladom od oko 3,1 milijuna primjeraka. Stoga za ugled Hrvatske nije nimalo ugodno pročitati priču o uspješnim Indijcima koji su ovog ljeta planirali turistički posjet Hrvatskoj, no u tom naumu nisu uspjeli jer im veleposlanstvo u New Delhiju nije izdalo vize, niti im se - tvrde - uopće javilo u roku koje je samo propisalo.