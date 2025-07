Zagreb se sprema za veličanstvenu vojnu paradu, ovo su detalji

Zadnjeg dana u srpnju sva sila hrvatske vojske proparadirat će Vukovarskom ulicom u Zagrebu. Trasa kretanja bit će ista kao i 2015. - od vojarne Croatia prema sjeveru, zatim Avenijom Marina Držića sve do križanja s Vukovarskom ulicom.

Upravo s tog križanja i službeno će krenuti vojni mimohod. Prolazit će cijelom dužinom Vukovarske do križanja sa Savskom ulicom, a ondje će se mimohod nastaviti Savskom do križanja sa Slavonskom avenijom i natrag do vojarne. Kod spomenika Franji Tuđmanu biti će postavljene tribine, a bina preko puta kod Spomenika domovini.

Događaj će režirati Krešimir Dolenčić, a na pitanje tko će pjevati himnu, kaže 'Nadam se, cijela Hrvatska.', piše Net.hr.