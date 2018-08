Bliži nam se vrhunac toplinskog vala, pogledajte kako se zaštiti od paklenih vrućina

Pretežno sunčano i vruće. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice kratkotrajna magla

Najviša temperatura bit će od 31 do 36 stupnjeva Celzijevih.

Vjetar većinom slab, poslijepodne duž obale do umjeren jugozapadni.

Toplinski val koji može djelovati na zdravlje traje već nekoliko dana, a vrhunac topline u većini će Hrvatske najvjerojatnije biti od srijede do petka. Nesanica, glavobolja i loše raspoloženje su moguće kod mnogih ljudi, a veće poteškoće kod kroničnih bolesnika i starije populacije.

I u srijedu će biti sunčano i vruće, na Jadranu ponegdje i vrlo vruće.

Vjetar većinom slab, uz obalu do umjeren jugozapadni i zapadni, prema otvorenom moru sjeverozapadni.

Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti od 15 do 20, na Jadranu između 22 do 26 stupnjeva Celzijevih. Najviša dnevna od 31 do 36 stupnjeva Celzijevih.