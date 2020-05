Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak govorila je o povratku u škole, o maturantima, o kritikama Milana Bandića na njezin račun, a osvrnula se i na grimase koje je jučer iza njenih leđa radio Radovan Čačić pa se poslije zbog njih ispričao

Nakon prvog propalog pokušaja vraćanja djece u škole i nakon novih preporuka, roditeljima i dalje nije jasno moraju li djeca u školu i od kada, a to dokazuju i njihovi pozivi. Mjerenje temperature i zapisivanje u bilježnicu - nova je zadaća roditelja, a ravnatelji moraju brinuti o pranju ruku djece, o tome da djeca ne smiju jesti preblizu jedni drugima, ali i o preporuci o dvadesetoro djece u učionici.

Manjak informacija resornom ministarstvu zamjeraju i u Udruzi srednjoškolskih ravnatelja. Kroz javnu raspravu zatražili su pomicanje rokova upisa u srednje škole. Prema prijedlogu Ministarstva zbog produljenja nastavne godine nakon štrajka, upisi bi smanjili ljetne praznike.

Polaganje mature srednjoškolcima je i inače stresno, a posebno pod ovim uvjetima. Uz popuštanje svih ostalih mjera nadaju se da će se to dogoditi i prilikom pisanja državne mature.

O svemu tome u Dnevniku Nove TV govorila je ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak.

O slaboj komunikaciji s ravnateljima je kazala kako je imala sastanak na kojemu su prošli kroz sve upute te da su ravnatelji dobili upute na dvadesetak stranicama.

'To je objavljeno i na mrežnim stranicama ministarstva i tamo to mogu vidjeti i roditelji i ravnatelji i učitelji tako da ja mislim kako je to jasno', kazala je.