Blago rečeno, kontroverzan: Neokrunjenom vođi desnog krila HDZ-a afere ne mogu ništa, prijetio pištoljem, napadao policajce... Tko je Josip Đakić?

Teorija kaže da nije slučajno saborski Odbor za ratne veterane predložio ukidanje Dana antifašizma kao državnog praznika: Navodno se predsjednik tog tijela Josip Đakić pokušava osvetiti Andreju Plenkoviću zbog smjene već zaboravljenog Tomislava Tolušića, njegovog Virovitičanina, sada kada se malo ohladio. Stoga ni Plenkovićeva reakcija te njegova otvorena poruka Đakiću da 'neće tolerirati politiku detuđmanizacije HDZ-a', jer je ovaj datum u kalendar uvrstio Tuđman osobno, ne bi trebala biti slučajna

Od kojega evidentno neće biti ništa, no stajat će kao zalog u jednoj od idućih bitki u vječitom HDZ-ovu ratu 'desnog krila' protiv predsjednika stranke, tko god on bio. Đakić, već dulje od 15 godina paralelni saborski zastupnik i predsjednik Hvidre, u tome ima respektabilno iskustvo: dočekao je i ispratio brojne šefove, preživio mnoge pobune i prosvjede, pretvorivši se u konstantu HDZ-a. Nadmašio je i svoje prethodnike u Hvidri Mladena Jurkovića i Marinka Liovića , svojevremeno također zastupnike ove stranke.

Josip Đakić (59) veći dio četvrtka proveo je pravdajući se da se ne radi o njegovu osobnom prijedlogu, nego da je ideju ukidanja Dana antifašizma valjda dobacio netko iz mase - a u istom odboru sjede još Milijan Brkić , Željko Glasnović, Stevo Culej , predsjedničin savjetnik Ante Deur i slična ekipa, pa to zapravo nije nemoguće. On je, pedantan kakav jest, samo moderirao raspravu i uobličio zaključak.

Doduše, ove godine živio je na ivici, kada je zbog izjava Milorada Pupovca i koalicije sa SDSS-om nastala pobuna u Hvidri i kada je njegov odlazak s čela braniteljske udruge zatražilo nekoliko utjecajnih lokalnih ogranaka.

'Ranije nitko nije imao hrabrosti prozivati predsjednika Hvidre Josipa Đakića. Kad god je tko pokušao, bio je smijenjen. Ljudi se boje Đakića, naravno, politika je to', kazao je tada šef bjelovarske Hvidre Željko Dragašević. I nije bio jedini - no u čudesnom obratu događaja Đakić ipak dobiva jednoglasnu potporu, kao i promjena stava Hvidre od 'SDSS nije poželjan' i 'Pupovac je zloćudni tumor na tkivu Hrvatske' do 'dijalog nema alternativu'.