Ugostitelj, branitelj, prva truba Hvidre: Josip Periša sve jače dere po Pupovcu i zadaje glavobolje HDZ-u. Tko je on zapravo?

Predsjednika Hvidre i saborskog zastupnika HDZ-a Josipa Đakića posljednjih dana u javnosti je zamijenio Josip Periša (47), njegova neformalna desna ruka i formalno dugogodišnji predsjednik Glavnog odbora ove braniteljske udruge, koji potpisuje i objašnjava njihova javna priopćenja - mahom vezana uz Milorada Pupovca te njegovo političko djelovanje i izjave. Taman kad se situacija donekle primirila objavljen je Pupovčev intervju za slovensko Delo, a onda i žestoka Hvidrina reakcija s Perišinim potpisom. Ali i neslužbena najava braniteljskih prosvjeda, moguće čak i pred zgradom Vlade

'Ta najava nije stigla s naše strane, nismo se odredili. Za dva dana imamo igre ratnih vojnih invalida u Makarskoj, u kojoj će se okupiti brojni branitelji i predstavnici udruga, pa ćemo do nedjelje imati vremena za razgovore i rasprave', kazao je Josip Periša za tportal.

'Radi se o premijerovu stavu i u to se nećemo petljati. Pretpostavljamo da nije upoznat s Pupovčevim intervjuom u Delu ili ga jednostavno slijepo podržava', odgovara Periša. Tvrdi i da Đakićevo sklanjanje u sjenu i njegovo istupanje u ime Hvidre nije motivirano činjenicom da je predsjednik ove udruge ujedno saborski zastupnik HDZ-a, pa tako riskira eventualne stranačke sankcije.

'Glavni odbor je tijelo koje donosi odluke u Hvidri i procijenili smo da je bolje da ih ja prenosim. S gospodinom Đakićem intenzivno surađujem od početka dvijetisućitih, on je legalno izabran saborski zastupnik HDZ-a i smatramo da to treba ostati do kraja', govori Periša.

HDZ-ovac iz Lađevaca, ali kratko

Ovaj Šibenčanin, po tvrdnjama njegovih sugrađana, također je dugogodišnji član HDZ-a, pa se čak zbijaju i šale da 'tako mora biti jer je porijeklom iz sela Lađevci, a tamo nema kuće u kojoj nema HDZ-ovca'.

'To nije točno. Istina je da sam bio član te stranke, ali samo u jednom kratkom periodu. A što se tiče sela, ionako ondje ne živim već više od trideset godina', odgovara sugovornik tportala.