Bizaran slučaj iz susjedstva: Otac sina zavezao za stup, reagirala i policija

Prema navodima svjedoka, prolaznici su primijetili uznemirujuću situaciju te odmah obavijestili policiju, koja je ubrzo stigla na mjesto događaja i intervenirala, prenosi Klix.ba

Na društvenim mrežama pojavila se i snimka na kojoj se vidi mladić vezan za rasvjetni stup, dok policijski službenici dolaze na mjesto događaja i oslobađaju ga. Na snimci se može vidjeti i muškarac za kojeg se pretpostavlja da je mladićev otac, a koji tijekom intervencije ulazi u verbalnu raspravu s policajcima.

Prema informacijama koje prenosi ATV, riječ je o ocu i sinu. Nadležna policija pokrenula je istragu kako bi utvrdila sve okolnosti događaja, a muškarac je priveden zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela nasilja u obitelji.