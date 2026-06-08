nasilje u obitelji

Bizaran slučaj iz susjedstva: Otac sina zavezao za stup, reagirala i policija

M. Šu.

08.06.2026 u 22:11

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Dejan Rakita/PIXSELL
Bionic
Reading

U banjalučkom naselju Lauš danas je došlo do šokantnog incidenta zbog kojeg je intervenirala policija. Muškarac je uhićen pod sumnjom za nasilje u obitelji nakon što je, prema dostupnim informacijama, svog sina vezao za rasjetni stup na javnom mjestu

Prema navodima svjedoka, prolaznici su primijetili uznemirujuću situaciju te odmah obavijestili policiju, koja je ubrzo stigla na mjesto događaja i intervenirala, prenosi Klix.ba

Na društvenim mrežama pojavila se i snimka na kojoj se vidi mladić vezan za rasvjetni stup, dok policijski službenici dolaze na mjesto događaja i oslobađaju ga. Na snimci se može vidjeti i muškarac za kojeg se pretpostavlja da je mladićev otac, a koji tijekom intervencije ulazi u verbalnu raspravu s policajcima.

Prema informacijama koje prenosi ATV, riječ je o ocu i sinu. Nadležna policija pokrenula je istragu kako bi utvrdila sve okolnosti događaja, a muškarac je priveden zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela nasilja u obitelji.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
JAVLJA DRŽAVNI INSPEKTORAT

JAVLJA DRŽAVNI INSPEKTORAT

S hrvatskih polica povučeni francuski sirevi: Pronađen im je enterotoksin
sve ovisi o libanonu

sve ovisi o libanonu

Iran obustavio napade na Izrael, ali uz jedan uvjet: Sljedeći udar bit će mnogo snažniji
poruka iz beograda

poruka iz beograda

Vučić brani velika ulaganja u naoružanje: Bez toga Srbija ne bi postojala ni 48 sati

najpopularnije

Još vijesti