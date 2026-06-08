Bizaran slučaj iz susjedstva: Otac sina zavezao za stup, reagirala i policija

U banjalučkom naselju Lauš danas je došlo do šokantnog incidenta zbog kojeg je intervenirala policija. Muškarac je uhićen pod sumnjom za nasilje u obitelji nakon što je, prema dostupnim informacijama, svog sina vezao za rasjetni stup na javnom mjestu
Prema navodima svjedoka, prolaznici su primijetili uznemirujuću situaciju te odmah obavijestili policiju, koja je ubrzo stigla na mjesto događaja i intervenirala, prenosi Klix.ba
Na društvenim mrežama pojavila se i snimka na kojoj se vidi mladić vezan za rasvjetni stup, dok policijski službenici dolaze na mjesto događaja i oslobađaju ga. Na snimci se može vidjeti i muškarac za kojeg se pretpostavlja da je mladićev otac, a koji tijekom intervencije ulazi u verbalnu raspravu s policajcima.
Prema informacijama koje prenosi ATV, riječ je o ocu i sinu. Nadležna policija pokrenula je istragu kako bi utvrdila sve okolnosti događaja, a muškarac je priveden zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela nasilja u obitelji.