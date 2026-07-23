Rekorder iz Brela završio u zatvoru: Vozio s 3,59 promila, bez vozačke, registracije i osiguranja

Utvrđeno je i da je vozio iako mu je vozačka dozvola prethodno poništena zbog prikupljenih 16 negativnih prekršajnih bodova. Daljnjim provjerama policija je utvrdila da j e prometna dozvola za automobil istekla još u siječnju 2026. godine. Istekla je i polica obveznog osiguranja , koju vlasnik nije obnovio u zakonskom roku niti je odjavio vozilo.

Kako su priopćili iz PU splitsko-dalmatinske , policajci su muškarca zaustavili oko 11:10 sati, a alkotestiranjem mu je izmjerena koncentracija alkohola od čak 3,59 promila . Unatoč tome sjeo je za upravljač osobnog automobila i sudjelovao u prometu, ozbiljno ugrožavajući sigurnost ostalih sudionika.

Policijski službenici odmah su ga isključili iz prometa, uhitili i smjestili u službene prostorije policije, a izrečena mu je i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju od 12 sati.

Provjerom njegove prekršajne evidencije utvrđeno je kako se radi o višestrukom počinitelju prometnih prekršaja. Muškarac je i ranije kažnjavan zbog vožnje pod utjecajem alkohola i droga, a samo tijekom 2025. godine pravomoćno je čak pet puta kažnjen zbog prometnih prekršaja.



Zbog težine i brojnosti počinjenih prekršaja policija je u optužnom prijedlogu zatražila određivanje zadržavanja, zatvorsku kaznu od ukupno 30 dana, novčanu kaznu od 1.140 eura te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 12 mjeseci.

Sud je prihvatio prijedlog za određivanje mjere zadržavanja te je 49-godišnjaku odredio zadržavanje do 4. kolovoza 2026. godine, odnosno u trajanju od 13 dana, nakon čega je predan u zatvor.

