Bivši šef SOA-e: Ovo su tri ključna izazova za Europu

Direktor Obavještajno-analitičkog centra Europske unije i bivši šef SOA-e, Daniel Markić, komentirao je aktualne sigurnosne izazove za EU – od Rusije i Kine do odnosa sa SAD-om, migracija i Zapadnog Balkana.

Na pitanje kako definira ključne sigurnosne izazove, Markić je u razgovoru za Novu TV izdvojio tri. 'Mogu izdvojiti tri - najprije prijetnja od strane Rusije, koja živi i dalje. Rusija je i dalje posvećena svojem cilju da to završi vojnim načinom, nije posvećena pregovorima. Drugi važan izazov je naravno Kina, neću vam nabrajati zašto, ali je činjenica da se Europska unija mora prilagoditi tome. I na kraju naravno spomenuli smo izazove koje nam daje glavni partner SAD. 'Oni su i dalje naši saveznici, ali očekuju, što je potpuno normalno, da i Europa razvije vlastite sposobnosti na području sigurnosti, istaknuo je Markić.

Govoreći o migracijama i pitanju sigurnosnog rizika, Markić je rekao: Sigurnosni rizik jesu, dakako, i to vidimo redovito , ali to je šire od toga, to je i socijalno pitanje i pitanje homogenosti populacije Europske unije. Tu bih ulazio u određene političke procjene pa neću dalje komentirati, ali sigurnosni rizik naravno da postoji'.

'Nacionalna sigurnost je pod nadležnosti zemlje članice' O jačanju obavještajne zaštite EU-a naveo je da se razvijaju sposobnosti, uz naglasak da je nacionalna sigurnost i dalje u nadležnosti država članica: 'Pokrenuli smo projekt razvijanje sposobnosti na obavještajnom dijelu Europske unije, ali se držimo činjenice i dan danas da je nacionalna sigurnost pod nadležnosti zemlje članice, pa tako i obavještajne aktivnosti. U tom okviru želimo dati više, i zato sam došao u Bruxelles da obavještajna djelatnost u Bruxsellesu ne bude i dalje pitanje stručnjaka nego da obavještajne informacije dolaze do vrha jer je Europa i EU globalna sila'. 'Naravno, nikada neće EU voditi obavještajne operacije, zemlje članice će uvijek imati kontrolu nad time, istaknuo je. Na temu ideje o zajedničkoj obavještajnoj službi, rekao je da je počelo organiziranje tzv. sigurnosnog koledža 'što je sastanak koji mi organiziramo, zajedno s obavještajnim europskim službama, gdje su prisutni samo predsjednica Europske komisije i povjerenici i tu imamo priliku podijeliti posebne informacije s njima. Kako bi se to ostvarilo sad će Europska komisija stvoriti manju strukturu, sigurnosnu ćeliju koja će nam omogućavati još bolji kontakt'.

