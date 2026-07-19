Bitka za povijesno mjesto: Izrael želi preuzeti drevne bazene koje Palestinci smatraju svojima

Drevni Salomonovi bazeni kod Betlehema, jedan od najvažnijih povijesnih i arheoloških lokaliteta na Zapadnoj obali, našli su se u središtu novog spora između Izraela i Palestinaca. Nakon što je izraelski ministar financija Bezalel Smotrich najavio da želi poništiti sporazume koji potvrđuju palestinsko vlasništvo nad lokalitetom, pojačane su vojne i doseljeničke aktivnosti oko tog područja

Salomonovi bazeni, smješteni nekoliko kilometara jugozapadno od Betlehema, potječu još iz 2. stoljeća prije Krista, dok je glavni sustav rezervoara, akvadukata i tunela izgrađen u rimsko doba kako bi opskrbljivao Jeruzalem vodom. Kasnije su ih proširili Osmanlije, a tijekom britanskog mandata sustav je moderniziran. Danas bazeni više ne opskrbljuju Jeruzalem vodom, nego predstavljaju jedno od rijetkih mjesta za odmor i rekreaciju stanovnika Betlehema i okolnih sela. No posljednjih mjeseci područje je postalo novo žarište napetosti, piše The Guardian.

Izraelski ministar financija Bezalel Smotrich u svibnju je izjavio da je ostavljanje 'veličanstvenog drevnog vodnog lokaliteta' pod palestinskom upravom bila jedna od 'strašnih pogrešaka' Sporazuma iz Osla. 'Naporno radimo kako bismo ispravili veliku štetu koju je prouzročio sporazum iz Osla', poručio je Smotrich tijekom posjeta lokalitetu. Sve više upada vojske i doseljenika Od tada su, prema navodima lokalnog stanovništva, učestali upadi izraelskih doseljenika i vojske. Početkom srpnja izraelski vojnici prvi su put upali na područje bazena tijekom kupanja djece te ispalili suzavac, što je izazvalo ogorčenje među Palestincima. Lokalni aktivist Mahmoud Jaber kaže da su bazeni posljednje veće zeleno područje dostupno stanovnicima Betlehema. 'To je jedino mjesto gdje ljudi mogu uživati u vodi, hladu i prirodi. A sada nam ga pokušavaju oduzeti', rekao je.

Mogući presedan Prema Drugom sporazumu iz Osla iz 1995. godine, Salomonovi bazeni nalaze se u području A, koje je pod civilnom i sigurnosnom upravom Palestinske samouprave. Analitičari upozoravaju da bi eventualno izraelsko preuzimanje lokaliteta predstavljalo presedan jer bi pokazalo da ni područja koja su formalno pod palestinskom upravom više nisu zaštićena od jednostranih odluka izraelske vlade. Izraelski arheolog Alon Arad, izvršni direktor organizacije Emek Shaveh, smatra da se arheološka baština koristi u političke svrhe. 'Ovo nalazište koristi se kao sredstvo za potkopavanje, pa i poništavanje Sporazuma iz Osla', upozorio je.