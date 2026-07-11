Drama na Zapadnoj obali: Izraelski doseljenici navodno sat vremena zadržavali američkog političara

Khanna, kongresnik iz Kalifornije koji razmatra kandidaturu za predsjednika SAD-a 2028. godine, rekao je za Reuters da se incident dogodio tijekom obilaska palestinskog sela na jugu Zapadne obale.

'Bili smo u selu koje su izraelski doseljenici uništili. Uništili su školu i selo, a onda su se pojavili ti nasilnici s puškama M4, američke proizvodnje. Zadržali su nas, blokirali cestu i pozvali izraelsku vojsku. A izraelska vojska stala je na njihovu, a ne na stranu Amerikanaca ', izjavio je Khanna.

Njegov suradnik Cameron Kasky rekao je da je skupina bila zadržana više od sat vremena te da su pomoć zatražili od američkog veleposlanstva u Jeruzalemu. Prema njegovim riječima, tek dolaskom policijskih službenika omogućeno im je da nastave put.