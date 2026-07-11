policija ih rastjerala

Drama na Zapadnoj obali: Izraelski doseljenici navodno sat vremena zadržavali američkog političara

M. Šu.

11.07.2026 u 18:02

Ro Khanna
Ro Khanna Izvor: Profimedia / Autor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia
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Američki demokratski kongresnik Ro Khanna tvrdi da su ga tijekom posjeta okupiranoj Zapadnoj obali izraelski doseljenici, naoružani američkim puškama M4, više od sat vremena držali blokiranog zajedno s njegovom pratnjom. Izraelska vojska potvrđuje da je intervenirala nakon dojave o blokadi ceste, ali odbacuje optužbe da je stala na stranu doseljenika.

Khanna, kongresnik iz Kalifornije koji razmatra kandidaturu za predsjednika SAD-a 2028. godine, rekao je za Reuters da se incident dogodio tijekom obilaska palestinskog sela na jugu Zapadne obale.

'Bili smo u selu koje su izraelski doseljenici uništili. Uništili su školu i selo, a onda su se pojavili ti nasilnici s puškama M4, američke proizvodnje. Zadržali su nas, blokirali cestu i pozvali izraelsku vojsku. A izraelska vojska stala je na njihovu, a ne na stranu Amerikanaca ', izjavio je Khanna.

Njegov suradnik Cameron Kasky rekao je da je skupina bila zadržana više od sat vremena te da su pomoć zatražili od američkog veleposlanstva u Jeruzalemu. Prema njegovim riječima, tek dolaskom policijskih službenika omogućeno im je da nastave put.

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Izraelska vojska priopćila je da su vojnici i policija intervenirali nakon dojave da doseljenici blokiraju vozila u blizini palestinskog naselja Khirbet Zanuta.

'Po dolasku na mjesto događaja vojnici su rastjerali izraelske civile i omogućili vozilima nastavak puta', priopćila je vojska.

Izraelska policija i američko veleposlanstvo zasad nisu komentirali slučaj.

Khanna je tijekom posjeta rekao da ozbiljno razmišlja o kandidaturi za predsjednika SAD-a. 'Još ozbiljnije razmišljam o kandidaturi nakon ovog putovanja', rekao je.

Tijekom obilaska Zapadne obale oštro je kritizirao izraelsku politiku prema Palestincima.

'Ako niste spremni govoriti o pravima Palestinaca, ako niste spremni osuditi genocid u Gazi i apartheid na Zapadnoj obali, onda ste moralno kompromitirani', izjavio je.

Izrael odbacuje optužbe za genocid u Gazi i uspostavu apartheida na Zapadnoj obali.

Posjet dolazi u trenutku kada pitanje izraelske politike prema Palestincima izaziva sve veće podjele unutar Demokratske stranke, a dio demokrata sve glasnije traži obustavu američke vojne pomoći Izraelu, koja godišnje iznosi oko 3,8 milijardi dolara.

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