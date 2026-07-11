Drama na Zapadnoj obali: Izraelski doseljenici navodno sat vremena zadržavali američkog političara

Američki demokratski kongresnik Ro Khanna tvrdi da su ga tijekom posjeta okupiranoj Zapadnoj obali izraelski doseljenici, naoružani američkim puškama M4, više od sat vremena držali blokiranog zajedno s njegovom pratnjom. Izraelska vojska potvrđuje da je intervenirala nakon dojave o blokadi ceste, ali odbacuje optužbe da je stala na stranu doseljenika.
Khanna, kongresnik iz Kalifornije koji razmatra kandidaturu za predsjednika SAD-a 2028. godine, rekao je za Reuters da se incident dogodio tijekom obilaska palestinskog sela na jugu Zapadne obale.
'Bili smo u selu koje su izraelski doseljenici uništili. Uništili su školu i selo, a onda su se pojavili ti nasilnici s puškama M4, američke proizvodnje. Zadržali su nas, blokirali cestu i pozvali izraelsku vojsku. A izraelska vojska stala je na njihovu, a ne na stranu Amerikanaca ', izjavio je Khanna.
Njegov suradnik Cameron Kasky rekao je da je skupina bila zadržana više od sat vremena te da su pomoć zatražili od američkog veleposlanstva u Jeruzalemu. Prema njegovim riječima, tek dolaskom policijskih službenika omogućeno im je da nastave put.
Izraelska vojska priopćila je da su vojnici i policija intervenirali nakon dojave da doseljenici blokiraju vozila u blizini palestinskog naselja Khirbet Zanuta.
'Po dolasku na mjesto događaja vojnici su rastjerali izraelske civile i omogućili vozilima nastavak puta', priopćila je vojska.
Izraelska policija i američko veleposlanstvo zasad nisu komentirali slučaj.
Khanna je tijekom posjeta rekao da ozbiljno razmišlja o kandidaturi za predsjednika SAD-a. 'Još ozbiljnije razmišljam o kandidaturi nakon ovog putovanja', rekao je.
Tijekom obilaska Zapadne obale oštro je kritizirao izraelsku politiku prema Palestincima.
'Ako niste spremni govoriti o pravima Palestinaca, ako niste spremni osuditi genocid u Gazi i apartheid na Zapadnoj obali, onda ste moralno kompromitirani', izjavio je.
Izrael odbacuje optužbe za genocid u Gazi i uspostavu apartheida na Zapadnoj obali.
Posjet dolazi u trenutku kada pitanje izraelske politike prema Palestincima izaziva sve veće podjele unutar Demokratske stranke, a dio demokrata sve glasnije traži obustavu američke vojne pomoći Izraelu, koja godišnje iznosi oko 3,8 milijardi dolara.