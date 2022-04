Bio je potpredsjednik Jukosa i jedini zastupnik u ruskoj Dumi koji je glasao protiv aneksije Krima. Danas brani Kijev i kaže da Njemačka mora napraviti samo jednu stvar da se Europa riješi ovisnosti o ruskom plinu

Ilija Ponomarev, rođeni Moskovljanin, jedini je zastupnik u ruskoj Dumi koji je 2014. godine glasao (443-1) protiv aneksije Krima. Bivši potpredsjednik Jukosa, nekad najveće ruske naftne kompanije, od 2016. godine živi u Kijevu kojeg danas brani s puškom u ruci

S obzirom na to da je lijevih političkih uvjerenja upitan je o tome što kaže na to da Ukrajinu treba denacificirati i je li ultra desnica ozbiljan problem u njoj.

'Kad nema novca od plina i nafte - nema oružja i nema rata. To mora prestati, ali je pitanje kako. Da postoji jaka politička volja u Europi to bi bilo izvedivo u 2022. godini. Radili smo razne stres testove i analize kada je riječ o pravoj ovisnosti o ruskoj nafti i plinu u Europi. Deficiti za cijeli kontinent iznosi otprilike 40 milijarda kubičnih metara plina. Ekvivalent je 40 milijuna tona nafte.

Da samo Njemačka grijanje smanji za jedan stupanj Celzija to bi pokrilo pola količine, smanjenje za dva stupnja dovelo bi do rješavanja ovisnosti o uvozu nafte i plina iz Rusije. Ono što se vidi da su privatne tvrtke aktivnije od država. Privatne kompanije već odbijaju kupiti rusku naftu i plin i prevoziti ih. To znači da neizbježno raste popust na rusku naftu i plin. Osiguravatelji odbijaju osiguravati sve to i popust već sada iznosi 30 dolara po barelu', pojasnio je.

Smatra da EU čelnici mijenjanju ugodan život svojih građana za živote ukrajinskih građana.

'Da je EU još 2014. bila odlučnija, kada je bila i pozivana na to, ništa se od ovoga ne bi dogodilo', smatra.

Uvjerenja je da je Putin je osuđen na propast, jer 'nema diktatora koji je izgubio rat i ostao na vlasti'.

'Mislim da bi ga najvjerojatnije ubili do kraja godine jer nama načina da dobije ovaj rat. To može biti puč na vrhu, pobuna javnosti posebna operacija ukrajinskih snaga ili NATO-a. Ni malo ne sumnjam da bi se to moglo dogodit', zaključio je.