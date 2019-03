Bevanda zatražio da se obavještajna agencija u BiH stavi pod nadzor

Zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda pozvao je u četvrtak nakon sjednice Obavještajno-sigurnosnog odbora (OSO) da se Obavještajno-sigurnosna agencija (OSA) stavi pod nadzor te zaustavi s medijskim aferama kao što je i ona o navodnom vrbovanju radikalnih islamista, selefija od strane hrvatske SOA-e.

Na sjednici su bili i predsjedatelj Vijeća ministara Denis Zvizdić i ministar vanjske trgovine Mirko Šarović, no na sjednicu nije došao ministar Dragan Mektić koji je optužio Hrvatsku da je vrbovale selefije da dostave oružje u jedan vjerski objekt kako bi BiH predstavila kao utočište radikalnih islamista. Prethodno je ovu špijunsku aferu u javnost plasirao portal Žurnal čiji su novinari bliski Mektiću i direktoru OSA-e Osmanu Mehmedagiću.

Mektić, član Srpske demokratske stranke, koji je bio zadužen da predstavi sve dokaze o navodnoj aferi, jutros je otputovao u Zagreb gdje je imao operaciju na oku. U izjavi za medije nije želio komentirati ovaj slučaj.

Bevanda je pak u priopćenju ocijenio kako su nedopustivi pojedinačni postupci i istupi pojedinaca u Vijeću ministara, čime je očito aludirao na Mektića. Po njemu je zabrinjavajuće što se ponavljaju obavještajne afere te su uglavnom usmjerene ka susjednim zemljama.

„Ne vidim da nas to vodi regionalnoj suradnji niti dobrim vanjskim pa ni unutarnjim odnosima“, pojasnio je Bevanda. On je dodao kako je inzistirao da se danas afera „selefije“ izvede na čistac kroz institucije, kako je jedino zakonito. On je poručio kako se neće pokolebati u traženju informacija o navodnoj aferi.

„Sve što nam zakon omogućava bit će urađeno kako bi se saznalo kakve je informacije u javnost iznio ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić kojeg danas nije bilo na sjednici“, zaključio je zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda.