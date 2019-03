Mektić ispitan u Tužiteljstvu BiH, ponovio tvrdnje o obavještajnoj operaciji iz Hrvatske

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić u petak je dao iskaz u Tužiteljstvu BiH u sklopu istrage koja je otvorena zbog optužbi da su hrvatski obavještajci regrutirali državljane biH kako bi podmetnuli oružje u islamske vjerske objekte u njihovoj zemlji, a nakon toga novinarima je kazao kako i dalje tvrdi da su takve informacije točne, a da tajna operacija nije provedena do kraja jer ju je otkrila i spriječila Obavještajno-sigurnosna agencija BiH (OSA)

"To znači spriječiti svaki pokušaj da bilo koja inozemna obavještajna služba prodre u BiH", kazao je Mektić.

Komentirajući činjenicu da je hrvatska SOA odlučno odbacila optužbe na njen račun, koje su u protekla dva dana stigle iz BiH, ministar sigurnosti je kazao kako hrvatska obavještajna služba ima pravo braniti se pa tako i postupa, no sugerirao je kako u demantiranje SOA-e ne treba vjerovati.

"Tko nije očekivao da će oni (SOA) reći nismo mi. Mene ne čudi što se oni brane", kazao je Mektić, a na pitanje što bi uopće bio motiv bilo koga iz Hrvatske da podmeće oružje u BiH kazao je kako i dalje vjeruje da je sve povezano s ranijim izjavama hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović o terorističkim prijetnjama koje dolaze iz BiH.

"Po meni je cilj bio potvrditi priču Kolinde Grabar-Kitarović i da BiH klekne na koljena te bude (tretirana) kao izvor svih problema", kazao je Mektić istaknuvši kako predsjednica Grabar-Kitarović do danas nije objasnila zašto je govorila da u BiH djeluje deset tisuća osoba koje su potencijalna opasnost te kako u toj zemlji postoje teroristički kampovi, iako je te informacije još 2017. godine demantirala i SOA, odnosno njen ravnatelj Danijel Markić, kada se u Sarajevu sastao sa ravnateljem OSA-e Osmanom Mehmedagićem.

U zajedničkoj izjavi koju su tada objavili Markić i Mehmedagić stajalo je kako se brojka od deset tisuća opasnih osoba, koju je spomenula hrvatska predsjednica u jednom istupu, odnosi na cijelu regiju jugoistočne Europe, a ne na BiH.

Ministar sigurnosti nema povjerenja u Tužiteljstvo BiH

Na pitanje što očekuje da Tužiteljstvo BiH poduzme, u sklopu istrage otvorene u četvrtak, Mektić je novinarima odgovorio kako ne zna, ali da zapravo ništa i ne očekuje jer nema povjerenje u ovakvo tužiteljstvo niti u njegove tužitelje.

"Od njih se može svašta očekivati, no samo se ne može očekivati da se stvarno bore protiv ovih problema", kazao je Mektić dodajući kako vjeruje da je otvaranje istrage tek krinka za pokušaj "zaštite rodbinsko-prijateljskih veza i spašavanja nečijeg ugleda".

Nije želio reći na što točno misli, no mediji koji su u javnost plasirali navodnu obavještajnu aferu ukazivali su na to da je problem to što je glavna državna tužiteljica Gordana Tadić rođakinja zamjenika ministra sigurnosti i dužnosnika HDZ BiH Mije Krešića, kao i novinara Mate Đakovića, ali i da je u dobrim odnosima Ivanom Bandićem, hrvatskim generalnim konzulom u Tuzli.

Mektić je kazao kako ga u Tužiteljstvu BiH za konzula Bandića nisu ništa ni pitali, nego tek za njegov automobil BMW X3, koji je imao diplomatske pločice i s njima je prodan Đakoviću.

"Unatrag nekoliko mjeseci Mato Đaković vozio je to vozilo, a (diplomatske) pločice je promijenio tek jučer", kazao je Mektić postavljajući pitanje kako netko tko nije diplomat smije voziti vozilo s diplomatskim oznakama "jer u njemu može prevoziti što god želi".

Mektić se potužio i kako je Tužiteljstvo kojim upravlja Grodana Tadić već počelo provoditi neku vrstu odmazde nad njegovim ministarstvom i sigurnosnim agencijama, jer su odmah poslali nalog da im se dostave diplome za više od 60 zaposlenih u tom ministarstvu i agencijama.

"To je brutalna, nerazumna i glupa aktivnost. Od mene traže diplome za 60 ljudi. To je pokušaj odmazde prema sigurnosnim agencijama, jer mi radimo svoj posao, a na to nema nikakvog odgovora Tužiteljstva", kazao je Mektić poručivši tužiteljici Tadić kako "neće na taj način uspjeti disciplinirati sigurnosni sektor".

"Ovo je veliki problem. Sigurnosni sektor u BiH nema povjerenja u ovo Tužiteljstvo i ove tužitelje. Oni rade samo kako bi zaštiti rodbinsko-prijateljske veze", zaključio je Mektić nakon ispitivanja u Tužiteljstvu BiH.