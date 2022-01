Beroš: Uz dobru organizaciju moguće je testiranje kod liječnika obiteljske medicine

Ministar zdravstva Vili Beroš rekao je u ponedjeljak da je uz dobru organizaciju moguće provesti testiranja na covid-19 u domovima zdravlja i kod liječnika obiteljske medicine, koje je bilo neophodno uključiti zbog popunjenih kapaciteta u bolnicama i na dosadašnjim testnim mjestima

"Testiranja brzim antigenskim testovima na covid-19 trebaju provoditi domovi zdravlja i liječnici obiteljske medicine koji mogu osigurati potrebne uvjete da nema izravnih kontakata redovitih pacijenata i onih koji dokaze na testiranje, posebno onih sa simptomima“, istaknuo je ministar zdravstva u priopćenju za javnost.

Beroš napominje kako su i do sada liječnici obiteljske medicine radili ta testiranja. "Naravno da uvjeti variraju od ordinacije do ordinacije, no uz dobru organizaciju to je moguće ostvariti", ustvrdio je.

Kaže da iz dosadašnjih iskustava u domovima zdravlja, znaju da postoje mogućnosti da se osiguraju izdvojeni prostori u kojima će se uzimati brisovi pacijenata koji se testiraju brzim antigenskim testovima, te da se osiguraju osobe koje će unositi informacije o tome u odgovarajuće baze podataka.