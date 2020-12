Beroš otkrio detalje: Koliko doza cjepiva stiže u Hrvatsku, kada, kojeg proizvođača i kako ćemo odabrati najbolje za sebe

Cijepljenje je daleko najefikasnija javnozdravstvena mjera u povijesti medicine. Cijepljenje je spasilo više života nego bilo koji drugi medicinski postupak. Cijepljenje je dovelo do eliminacije nekih zaraznih bolesti. Neki stručnjaci su izračunali kako je cijepljenje produžilo ukupan vijek trajanja života na Zemlji za 18 do 20 godine. Cijepljenje je blagodat znanosti i tehnologije s kojom moramo biti presretni, rekao je emisiji Hrvatskog radija A sada Vlada ministar zdravstva Vili Beroš.

Prve doze cjepiva

'Prvo cjepivo se očekuje 26. prosinca, stiže simboličnih 9750 doza, kao i u svim europskim državama. Nakon što HALMED da dodatno odobrenje za cjepivo, cijepljenje će početi 27., 28. i 29 prosinca. Značajnije količine cjepiva dolaze 31. prosinca, pa 4. siječnja i dalje u tjednom ritmu kako je dogovoreno s proizvođačem', rekao je Beroš na Hrvatskom radiju.

'To vrijedi za Pfizerovo cjepivo koje je prvo dobilo odobrenje i koje je prvo dostupno građanima EU-a, pa tako i Hrvatske', dodao je.

'Mislim da cjepivo baca optimistično svjetlo na čitavu priču. No potrebno je naglašavati da bi cjepivo bilo učinkovito moramo postići određenu procijepljenost u populaciji koja će onemogućiti daljnje širenje virusa. Od iznimne je važnosti da to ljudi shvate i da to rade i zbog sebe i zbog drugih', rekao je ministar.