Bašić: Ne znam zašto se stvorila tolika fama oko cijepljenja. Alternativu nemamo

Ima li u bolnicama dovoljno zdravstvenih djelatnika za pružanje kvalitetne skrbi pacijentima, kakav će biti odaziv liječnika i medicinskih sestara na cijepljenje i kakva će biti budućnost zdravstvenog sustava nakon pandemije u Otvorenom HRT-a govorili su Silvio Bašić, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva, Ivica Lukšić, v.d. ravnatelja KB Dubrava, Ante Ćorušić, ravnatelj KBC Zagreb, Julije Meštrović, ravnatelj KBC Split, Alen Ružić, ravnatelj KBC Rijeka i Krešimir Luetić, predsjednik Hrvatske liječničke komore

Dakle, nama su potrebne informacije. Kolegama, ali i medicinskim sestrama, ostalim zdravstvenim djelatnicima. I vjerujem da će uz jednu brzu i adekvatnu kampanju informiranja gdje će na najčešće postavljena pitanja odgovoriti najeminentniji stručnjaci koji se bave time, zapravo u zdravstvenom sustavu biti izrazito visoka procijepljenost osoblja, a samim time to će biti dobar primjer i samoj javnosti', rekao je Luetić.

Silvio Bašić ne zna zašto se stvorila tolika fama u društvu oko cijepljenja.

'Ako okrenemo stvari, mi smo svi cijepljeni. Velika većina je prošla cijepljenje još kroz djetinjstvo. Cjepivo jest novo, ali tehnologija cjepiva datira već jako dugo vremena i unaprjeđuje se. Što se više unaprjeđuje, to je nastanak lijekova i cjepiva brži. Mislim kako će u našem društvu prevladati odgovornost i shvaćanje. Alternativu nemamo. Ako se ne cijepimo, znači da nam je život na kakav smo navikli onemogućen', rekao je.

'Cjepivo je sigurno i naravno da postoji mali broj nuspojava kao i kod drugih cjepiva kao i kod cjepiva protiv gripe, dodao je.

Bašić je rekao kako zahvaljujući entuzijazmu svih djelatnika u zdravstvu nisu detektirani kritični momenti Covid bolesnika i onih koji to nisu, a na koje je čitavo vrijeme bio stavljen veliki naglasak.

'Napravljen je čitav niz postupaka među njima je oformljenje pozivnog centra gdje se preusmjeravalo bolesnike iz KB Dubrava u druge zagrebačke bolnice. Isto tako, bolesnike iz cijele Hrvatske. Prebrodili smo opasnosti kojih smo se bojali, a to je da se svim stanovnicima pruži adekvatna zdravstvena skrb', naglasio je.

Luetić je rekao kako je Covid kriza, kao i sve druge krize, osvijetlila sve ono najbolje i ono najlošije u nekom sustavu.

'Najbolje u sustavu su zdravstveni djelatnici. Ova kriza je pokazala da je to jedno bogatstvo koje imamo. S druge strane imamo financijsku nestabilnost sustava, infrastrukturni momenti u zdravstvenom sustavu još više su došli do izražaja. Sustav skrbi za Covid bolesnike i za ne Covid bolesnike. Sustav je prenapregnut. Do sad nismo imali situacije da se podižu šatori, pune sportske dvorane ili hoteli.'

Istaknuo je kako je proteklih 8-9 dana, s obzirom na kretanje epidemije, pokazalo da ćemo krenuti prema nižim brojevima novozaraženih, a samim time da će za 2-3 tjedna doći do rasterećenja bolničkog sustava te da bi onda mogli početi funkcionirati relativno normalno.

'Ove brojke novooboljelih su rezultat postrožavanja mjera. Sve ono što je struka još 2.11. tražila i 30.11. je implementirano, dva do tri tjedna kasnije daje rezultate. Da smo ranije uveli ove strože mjere, mogli smo ranije ove brojke smanjivati. Cjepivo je prilika našem društvu da se brzo vratimo u normalno i da gospodarske aktivnosti možemo vratiti u normalu i brzo se oporaviti. Možemo opet postati destinacija koja je poželjna svima', naglasio je.