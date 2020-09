Beroš objasnio kako planiraju riješiti problem tužbi liječnika za prekovremene sate

Ministar zdravstva Vili Beroš kaže da je problem prekovremenih sati 'pro futuro' riješen u travnju kada je sa sindikatima potpisao dodatak trećeg Kolektivnog ugovora kojim se definira obračun

'Taj problem već je riješen, ali zaostaje problem liječnika koji su već tužili za svoj prekovremeni radi. S obzirom na to da je rad o velikom iznosu, više od milijardu kuna, Ministarstvo zdravstva nema to u svom proračunu, zato se traži rješenje s Ministarstvom financija', rekao je ministar zdravstva Vili Beroš u Dnevniku Nove TV .

Na pitanje kada će se riješiti problem prekovremenih sati, ministar je kratko odgovorio: 'Riješit će se'.

Kad je riječ o novim uputama HZJZ-a kojima se smanjuje vrijeme izolacije na 10 dana i na temelju kojih više nije potreban negativan test zdravstvenih djelatnika koji se iz izolacije vraćaju na posao, Beroš kaže da su nove spoznaje pokazale da zaraženi nakon devetog dana prestaju biti zarazni.

'Struka pokazuje da nakon tih 10 dana gotovo nema šanse da je netko zarazan, pa je ona i definirala da se nakon 10 dana ne testira zdravstvene djelatnike koji su bili zaraženi', objašnjava i ističe da se vrijeme samoizolacije ne planira skraćivati.

'Samoizolacija je institut za one koji su bili u kontaktu sa zaraženom osobom i s obzirom na tijek inkubacije koja može biti i do 14 dana, u ovom trenutku se ne planira skraćivati vrijeme samoizolacije jer se i nakon deset dana šest do devet posto kontakata može razboljeti', poručio je.

Ministar se nada i bi mjere kojima se građani štite od koronavirusa, mogle pomoći i u zaštiti širenja gripe.

'I gripa je virusna bolest koja ima simptome kao i COVID-19. Međutim, iako su slični, mogu se u nekim segmentima i razlikovati. Najveći će problem biti dijagnostika onih koji imaju COVID-19 i onih koji imaju gripu. Srećom, postoje najnoviji testovi koji će iz istog uzorka moći detektirati radi li se o virusu COVID-19 ili sezonskoj gripi'', rekao je.

Apelirao je i na građane da se cijepe protiv gripe.