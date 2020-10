Beroš kaže da nitko ne zabranjuje alkohol, cigarete i ples, no poručuje da postoji mogućnost strožih mjera i kod nas, kao što su uvedene diljem Europe

'U ovom trenutku se o tome ne razgovara, ali isto tako ću reći, da epidemiolozi raspolažu s tim, ali i mnogim drugim mjerama, ukoliko će biti potrebne. Sadašnja epidemiološka situacija je takva da u Stožeru nismo razgovarali ni o ograničenju točenja alkohola, a ni o zabrani pušnja', kazao je ministar zdravstva Vili Beroš

'On je započela još prije 13 godina. Na početku je i e-recept imao problema. Tako da treba neko vrijeme da se veliki sustav prilagodi novonastaloj okolnosti. Ali mislim u cjelini da je ovo vrlo kvalitetna novos u hrvatskom zdravstvenom sustavu koja će omogućiti novu funkcionilanost da liječnici obiteljske medicine mogu naručivati pacijente na određene pretrage u bolnice. Neće više morati sa papirnatim uputnicama sami obilaziti zdravstvene ustanove ili ih skenirati i slati e-mailom već će to biti učinjeno putem informacijskog sustava', kazao je.

Na pitanje što se događa u Čakovcu i je li gotova inspekcija provedena zbog smrti muškarca i je li mu pogreškom ubrizgan medicinski benzin. 'U ovom trenutku ne bi mogao potvrditi tu informaciju', rekao je Beroš i izrazi sućut obitelji preminulog muškarca.

Moram izraziti žaljenje svih sudionika hrvatskog zdravstvenog sustava što se ovakav događaj dogodio. U tijeku je inspekscijski nadzor. Odmah po saznanju uputio sam zdravstvenu inspekciju u Čakovec. Dogovorili smo se da se pokrene unutrašnji nadzor. Po dobivanju odeđenog izvještaja poduzet ćemo daljnje korake. Ono što je potrebno na osnovu ovog događaja je izvući određene pouke i učiniti sve da se mogućnost ovakvog događaja u budućnosti smanji na najmanju moguću mjeru', rekao je Beroš.

Komentirao je i sutrašnji sastanak epidemiologa i ugostitelja te odgovorio razmatra li se neka vrsta zabrane točenja alkohola i pušenja u zatvorenim prostorima. "U ovom trenutku se o tome ne razgovara, ali isto tako ću reći, da epidemiolozi raspolažu s tim, ali i mnogim drugim mjerama, ukoliko će biti potrebne. Sadašnja epidemiološka situacija je takva da u Stožeru nismo razgovarali ni o ograničenju točenja alkohola, a ni o zabrani pušnja", kazao je.

Dodao je da je potrebno razgovarati s predstavnicima ugostitelja, event i glazbene industrije te da se mora pronaći modus suživota s virusom. "Imamo dva cilja. U prvom redu spriječiti širenje virusa, ali i omogućiti normalne gospodarske tokove", rekao je. Rekao da se u ovom trenutku čak ni ne razmišlja o stišavanju glazbe na 65 decibela.

"Svjesni smo činjenice da će se dio prometa sa otvorenih površina, dolaskom lošeg vremena prenijeti u zatvorene površine i moramo razmotriti mogućnosti za nastavljanje tih gospodarskih djelatnosti", rekao je Beroš.

Potvrdio je da postoji mogućnost strožih mjera i kod nas, kao što su uvedene diljem Europe. Na pitanje zabranjuje li se ples, Beroš je kazao da se sve mora gledati u kontekstu datog trenutka. "Prva uputa o plesu data je u svibnju i odnosila se na ples na svadbama i tada je rečeno da za jednog plesača treba osigurati četiri metra kvadratnog prostora te da se ne preporuča ples osobama koje ne žive u istom kućanstvo ili su u stalnom bliskom kontaktu. U kolovozu su žarišta postali noćni klubovi i tada je izdana preporuka koja se odnosi na plesne podije. Rečeno je da bi bilo puno bolje da se oni upotrebljavaju za mjesta za konzumaciju pića i ostalog, a ne i za ples. Nitko nikad nije i neće zabraniti ples", kazao je Beroš.

"Ali grupiranje i blisko druženje više osoba koje inače nisu u bliskom kontaku apsolutno nije dobrodošlo u vijeme dok je virus još uvijek oko nas", kazao je Beroš. Rekao je da je stav Stožera da, dok je to moguće, se ne kažnjava nego apelira i educira i ukazuje na potrebu odgovornog ponašanja.

Beroš je u emisiji odgovorio i na kritike građana koji satima čekaju u redovima ispred bolnica.

"Živimo u kontekstu novog normalnog i ovi redovi su posljedica brige za zdravlje tih bolesnika, zdravstvenih djelatnika i svih ostalih. Uvijek je moguće unaprijediti određeni red i funkcionalnost, no to je na određenoj zdravstvenoj ustanovi. S obzirom da nema niti jedne zdravstvene ustanove koja ima slične infrastrukturne okolnosti, na ravnateljima je da organiziraju uvjete odvijanja zdravstvene zaštite pod maksimalno optimalnim uvjetima. Nekad je to moguće, a nekad teže", kazao je Beroš i dodao da upozoravaju ravnatelje da dolaze hladniji dani.

"Upopravamo ih da se tome prilagode i na neki način organiziraju redove i adekvatno pristupe tom problemu ljudi koji čekaju pretrage", kazao je. Rekao je i da od prvog dana upozoravaju da se posebna pažnja treba usmjeriti prema onkološkim bolesnicima. "U kontekstu onoga što se dogodilo i ovih dana mogu reći da je snimljen prvi CT s malom dozom zračenja jednom bolesniku koji je po svom liječniku obiteljske medicine upućen na CT snimanje pluća u sklopu preventivnog programa ranog otkrivanja raka pluća", rekao je.