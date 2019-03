Bernardić: SDP će inzistirati da se sazna tko je odgovoran za zastrašivanje novinara

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić u subotu je iz Požege, povodom završavanja SDP-ovog Tjedna ravnopravnosti, podsjetio na neravnopravan položaj žena u društvu jer su slabije plaćene od muškaraca za isti posao, neravnopravne su u svojoj kući, neravnopravne kad je u pitanju mirovina jer imaju 22 posto manju mirovinu uz rastući val nasilja nad ženama te poručio da se tomu mora stati na kraj, priopćili su iz SDP-a

"Iako je Istanbulska konvencija izglasana, ona se u praksi ne provodi i upravo danas iz Požege želimo poručiti da se nikada ne smije dogoditi, da bez obzira na politički utjecaj ovdašnjeg župana ili bilo kojeg lokalnog dužnosnika, procesi za obiteljsko nasilje ne smiju proći nekažnjeno. Ako se to dogodi, to bi značilo slom hrvatskog pravosuđa. Najvažnija je borba protiv nasilja u obitelji i borba protiv nasilja nad ženama", naglasio je Bernardić .

Kad je riječ o komemoraciji, Bernardić je poručio da se ona zloupotrebljava u političke svrhe i da se tamo nose uniforme propalih fašističkih, nacističkih i ustaških režima pod čijim znakovljem su ubijani milijuni ljudi. "To je nedopustivo i ne samo da baca ogromnu ljagu na one koji tamo dolaze, nego na cijelu našu zemlju, a to nam ne treba. Ako želimo biti dio slobodne i moderne Europe Hrvatske se mora okrenuti budućnosti. Pijetet prema žrvama je jedno, ali zloupotreba pijeteta s veličanjem nacističke i fašističke idologije je nedopustivo u 21. stoljeću ", istaknuo je Bernardić .

Komentirajući nadolazeće izbore za Europski parlament i uzlaznu putanju SDP-a, predsjednik SDP-a Bernardić je naglasio da SDP ima najbolje europarlamentarce Biljanu Borzan i Tonina Piculu koji su se borili za interese Hrvatske u Briselu, a ne bili briselske sluge u Hrvatskoj kao što su to danas neki te da SDP ima najbolje kandidate i najbolji program. "Želimo da naši građani u EU-u budu ravnopravni, da ne budu građani drugog reda, da naši poljoprivrednici imaju iste poticaje kao i europski, a ne kao sada, zaslugom ove Vlade, 20 posto manje i još ne stižu na vrijeme. Ako imamo europske cijene u Hrvatskoj, onda trebamo težiti i europskim plaćama. To znači da nikada nećemo odustati od našeg plana povećanja plaća u Hrvatskoj kojeg ćemo provesti u djelo. Bez povećanja plaća u Hrvatskoj, nema zaustavljanja iseljavanja iz Hrvatske", upozorio je Bernardić.

Govoreći o slučaju Uljanik i o mogućnosti da država plati 1,1 milijardu eura (8,4 milijarde kuna) minusa u temeljnom kapitalu Uljanik Grupe, Bernardić je ocijenio da, ako se to doista dogodi, „treba uspostaviti strogu kontrola novca kako bi se jamčilo da će novac doista biti usmjeren u spas hrvatske brodogradnje i spas radnih mjesta“, a ne, kako je to dosad bilo, u stranačke i partikularne interese pojedinaca i grupa. „Novac ne smije biti usmjeren po HDZ-ovom modelu po kojem država dodijeli novce, a onda taj nekakav poduzetnik uništi brodogradilište, otjera radnike na cestu, državnim novcem sagradi marinu, a kasnije kad potjera sve na ulicu, onda još izgradi i hotele. Po takvom HDZ-ovom modelu brodogradilište se ne smije sanirati, no ako će novac biti investiran u spas brodogradilišta i spas radnih mjesta, onda treba imati strogu kontrolu nad njime“, upozorio je čelnik SDP-a.

Zapitao se što radi i je li se vratio iz godišnjeg odmora Glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić. „Ja smatram da u aferi Borg, aferi SMS, aferi elitna prostitucija, u aferi Špic – papak, u aferi avioni, kao i u nizu drugih afera koje proizvodi HDZ-ova Vlada, netko u ovoj zemlji konačno mora snositi odgovornost. Stoga pozivam Glavnog državnog odvjetnika da se vrati s godišnjeg odmora“, kazao je Bernardić i dodao da su u vrijeme SDP-ove Vlade financije brodogradilišta bile uredne te da su problemi nastali u zadnje dvije HDZ-ove Vlade.

„Iako je Vlada u posjedu svih izvješća kad je u pitanju poslovanje brodogradilišta, iako znaju da se novac ne namjenski troši, iako znaju da će ljudi ostati bez posla, oni slučaj Uljanika drže u ladici i ne reagiraju. Kao da puštaju da se umjesto brodogradilišta izgrade marine, luksuzni hoteli i vile“, ustvrdio je Bernardić.

Podsjetio je da će, zbog činjenice da je Vlada dala gotovo pola milijuna eura jamstava u brodogradnji, ukoliko dođe do naplate istih, njih plaćati građani. „Najgore će biti ako dođe do prekida proizvodnje brodova. Netko to onda mora platiti. Vlada nas je kroz jamstva zadužila i sada se pokušavaju oprati. To ne može proći“, poručio je predsjednik SDP-a.

Europarlamentarka i kandidatkinja na predstojećim izborima za EU Parlament Biljana Borzan istaknula je da su u Požegi, u povodu Tjedna ravnopravnosti, kojeg je uveo SDP, dijeleći „razglednice za Vladu“, a koje je osmislio Forum žena SDP-a, htjeli skrenuti pozornost na samo neke od problema koji tište žene u hrvatskom društvu. „Ja se u svom radu u Europskom parlamentu nastojim baviti temama koje su za žene doista bitne, od nasilja u obitelji, usklađivanja poslovnog i privatnog života, ekonomskog osnaživanja žena. Žene su u prosjeku obrazovanije od muškaraca, no nažalost, i dalje ih ima znatno manje na rukovodećim pozicijama. Moram reći da u EP-u, gledajući ukupan broj zaposlenih u službama Parlamenta, radi otprilike polovica žena, no na šefovskim pozicijama ipak je daleko više muškaraca. To je dakle nešto što trebamo sami mijenjati. Mi u SDP-u smo na našim izbornim listama odlučili stavljati jednaki broj muškaraca i žena jer smo time htjeli poslati poruku da su u našoj stranci sve žene jednake i ravnopravne s muškarcima“.

Borzan je također komentirala odluku Katoličke crkve u Koruškoj koja je odbila molbu Hrvatske biskupske konferencije (HBK) za održavanjem mise na Bleiburgu, rekavši kako se ta odluka „naslanja na europske vrijednosti jer je u Europi vrlo jasno tko je u Drugom svjetskom ratu bio pobjednik, a tko gubitnik“. „Tu nema apsolutno nikakve dileme i zbog toga je u mnogim državama zabranjeno isticanje fašističkih i nacističkih simbola“, poručila je Borzan.

Predsjednica Socijaldemokratskog foruma žena SDP-a Hrvatske Maja Sporiš kazala je da posjet Požegi u subotu nije bio slučajan jer je to grad koji se nalazi u jednoj od županija u Hrvatskoj u kojoj ne postoji sklonište za žene žrtve obiteljskog nasilja. „Danas ovdje ukazujemo na porast stope obiteljskog i rodno utemeljenog nasilja, femicida, ali i na nedostatak skloništa za žrtve nasilja te na neispunjavanje odredbi Istanbulske konvencije“, poručila je Sporiš.