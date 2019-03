'SDP ruši nejednakosti, predrasude i barijere među ljudima'

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić je u nedjelju u Otočcu podržao, pred tamošnjim članstvom i simpatizerima, SDP-ovu listu za Županijsku skupštinu i nositelja Tomislava Zrinskog, te ustvrdio da je SDP u posljednjih 27 godina bila ključna snaga koja je smanjivala nejednakosti, rušila predrasude i barijere među ljudima

"Mi u SDP-u nikada nismo dijelili ljude bez obzira na to jesi li muško ili žensko, star ili mlad, gay ili straight, Hrvat, Srbin, Bošnjak, Rom, Židov, katolik, pravoslavac, musliman, za nas je nebitno, jedino je bitno da si čovjek, to je ta ključna razlika", rekao je Bernardić.

Očekuje da će u Ličko-senjskoj županiji to prepoznati radnici, umirovljenici, seljaci, svi slabi, nezaposleni, potlačeni, obespravljeni i ugnjetavani, svi drugi i drugačiji, jer je u radu SDP-a bitno jedino to koliko je netko čovjek.

Predizborni skup u Otočcu iskorišten je za predstavljanje SDP-ovog Plana za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo i to zato, kako je rekao Bernardić, jer bi njegova realizacija revitalizirala hrvatsko selo i spasila poljoprivredu koja je u sve težem stanju.

SDP-u ima najbolji tim u Hrvatskoj za poljoprivredu

Mi u SDP-u imamo najbolji tim u Hrvatskoj za poljoprivredu, nudimo rješenja, ali na žalost Vlada RH svojim djelovanjem proizvodi porazne statistike i činjenice, te se ne iskorištavaju u dovoljnoj mjeri prednosti našeg članstva u EU, propušta prilike, ne primjenjuje odgovarajuće nacionalne mjere za sprječavanje propadanja sela, a uz sve to, ocijenio je Bernardić, Hrvatska ima tu nesreću da trenutno njenom poljoprivredom upravlja 'jedan od najgorih ministara poljoprivrede'.

Ustvrdio je da je SDP-ova vlast imala iskoristivost fondova EU 86 posto, a da ova, kako je rekao, najnesposobnija HDZ-ova vlast ima iskoristivost samo 15 posto. Čak nisu, rekao je, "u stanju uzeti ni novac, hodaju po Lici, daju lažna obećanja, nose papire, ali reformi nema, sve je jedna velika nula".

Na pitanje novinara kako komentira to da su HSS i SU na državnoj razini u koaliciji sa SDP-om, a u ovoj županiji s HDZ-om, Bernardić je rekao da mu je žao što su stranke Amsterdamske koalicije ovdje u koaliciji s HDZ-om, te da to nije dobra poruka građanima, jer to nije vjerodostojno.