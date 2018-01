Bernardić priznao da je za dio problema odgovoran i on

'SDP je prošle godine napravio ogroman posao, no naše poruke nisu dolazile do javnosti. Tu vidim i svoje propuste', poručio je Davor Bernardić nakon sjednice Predsjedništva SDP-a

Poručio je kako će SDP u ovoj godini imati tri cilja - plan za jačanje gospodarstva, bolja socijalna sigurnost i bolji uvjeti rada. Na koji način će te prouke iskomunicirati u javnosti SDP bi trebao dogovoriti na team buildingu u Ogulinu do kojeg će najvjerojatnije doći idućeg vikenda. S obzirom da se već najavljivalo da neki zastupnici na to druženje neće doći, Bernardić je najavio mogućnost da se sve pomakne za dan-dva, no do sastanka, dodao je, sigurno će doći.

'Dolazak na Klub zastupnika je njihov posao, za koji su plaćeni kao saborski zastupnici', jasno je poručio Bernardić.