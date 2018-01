SDP-u treba šest mjeseci intenzivnog team-buildinga, ocijenio je u petak uoči sjednice Predsjedništva stranke njegov član i saborski zastupnik Predrag Matić

Predsjednik Glavnog odbora Erik Fabijanić uoči sjednice je kazao kako smatra da to nije toliko alarmantno koliko se želi prikazati u medijima te smatra da će 'stvari biti puno bolje' kada završe unutarstranački izbori i izrada novog statuta i programa stranke.

'Nije to toliko alarmantno kao što se želi prikazati, no to ne znači da se ne trebamo zamisliti nad onim što se zbiva', rekao je. Upitan o odgovornosti vodstva stranke za takav rejting, pa tako i predsjednika SDP-a Davora Bernardića, kazao je kako su odgovorni svi, ovisno o razini odlučivanja.