Beljak nije jedini: Prisjetite se koji su još političari pušili travu i kako ih je pukla

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak javno je priznao da puši marihuanu u istupu koji bi bio neobičan za jednog šefa, uvjetno rečeno, konzervativne stranke da svojim dosadašnjim nastupima nije već odavno stranku Stjepana i Antuna Radića odveo u posve drugom, liberalnijem smjeru. Zavirili smo u arhive i prisjetili se toga koji su još političari javno obznanili da su koketirali s marihuanom

Iznimka u HDZ-u je aktualni šibensko-kninski župan Goran Pauk - on je priznao da je zapalio džoint 'jednom i nikad više'.

‘Probao sam jednom marihuanu i satrala me. Bila je prejaka i ubila me. Bacilo me na paranoju, u strah, i bilo je to prvi i zadnji put da sam popušio džoint', ispričao je medijima jednom Pauk svoje iskustvo s marihuanom.

U SDP-u je pravo javnosti marihuani dao prvi predsjednik i nekadašnji premijer, pokojni Ivica Račan daleke 1998. godine priznavši da je u Amsterdamu ‘pripalio’ džoint. Nakon toga su ga konzervativni saborski zastupnici HDZ-a često proglašavali glavnim dilerom u zemlji.