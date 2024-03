Ukrajini stiže novi minolovac, evo što može brod u kojem nema grama čelika

Riječ je o tripartitnoj klasi lovaca na mine razvijenih na temelju sporazuma Belgije, Francuske i Nizozemske, a tportal donosi više o tim plovilima namijenjenima traženju i neutraliziranju mina na moru, no mogu obavljati i logističke zadaće prijevoza streljiva i opreme.

Sve tri države namjeravale su naručiti po 15 brodova, no početnog dogovora držala se samo Nizozemska, a Belgija i Francuska smanjile su svoje narudžbe na 10 primjeraka zbog manjka u proračunima. Programom izgradnje tripartitne klase upravljao je konzorcij Polyship, koji je s vremenom raspušten, što je dovelo do kašnjenja u izgradnji minolovaca. Rasformiranje zajedničkog investicijskog fonda dovelo je i do toga da su plovila građena u nekoliko brodogradilišta.