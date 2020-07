Bauk: Birači su SDP-u pokazali određeni prst

O budućnosti hrvatske ljevice i novoj vladi HDZ-a te izbornim rezultatima su raspravljali član predsjedništva SDP-a Arsen Bauk i koordinatorica programa platforme Možemo! Danijela Dolenec.

Govoreći o slabom rezultatu SDP-a, Arsen Bauk je rekao kako postoji više razloga zašto je SDP izgubio birače.

"Davor Bernardić nije jedini problem. Međusobni odnosi u SDP-u postali su prevelik teret i za nas i za naše birače, previše smo ih opterećivali sukobima, umjesto da smo iznosili naše programe. Kruna svega toga je da je na čelu stranke bio netko za koga su birači procijenili da ne može pobijediti. Građani su nam jasno poslali poruku. Prije prošlih izbora naši birači su jasno rekli da su im za predsjednika SDP-a najprihvatljiviji Tonino Picula i Ranko Ostojić, ali naši članovi nisu poslušali birače, pa su nam građani pokazali određeni prst na ovim izborima" - poručio je Bauk na N1.

Danijela Dolenec smatra da platforma Možemo! nije kriva za loš rezultat SDP-a.

"Ponudili smo dugotrajan i važan program, kombinaciju znanja i borbenosti i to su birači prepoznali pa nas je krajnji rezultat i nas same iznenadio. Što se tiče rezultata SDP-a, on je ishod dugotrajnih unutarnjih problema, ne treba sve svaliti na Bernardića. SDP je skrenuo prema centru, a mi smo pobudili entuzijazam i nadu birača koji se smatraju ljevicom" - istaknula je Danijela Dolenec.