Kopal: Predvidjeli smo pobjedu HDZ-a, ali ne i strmoglav pad SDP-a

I dok je jedan dio predizbornih anketa totalno previdio pobjedu HDZ-a, istraživanja koja su prije izbora radili u toj stranci ipak su se pokazala točnima

Naglašavajući kako je moguće da tijekom kampanje 50 posto birača promijeni svoju odluku, Kopal ističe kako se situacija u kampanji mijenja dinamički, puno brže nego što to klasična ispitivanja javnog mnijenja mogu izmjeriti.

'S obzirom na to da koristimo i neke druge algoritme mi vidimo trendovski što se događa, i to bolje od bilo kojeg ispitivanja javnog mnijenja, zbog čega ne treba kritizirati agencije za ispitivanje javnog mnijenja, jer one mjere rejting u određenom trenutku, a ne rade predikciju što će se dogoditi na dan izbora. Druga je stvar napraviti matematički model koji predviđa što će se najvjerojatnije dogoditi na dan izbora. Mi smo znali da će HDZ pobijediti i naša je strategija ispunila svoj cilj, kao što smo predvidjeli i porast rejtinga malih stranaka, prvenstveno koalicije Možemo. Sve smo dobro napravili, a jedino smo malo više odstupili od predviđanja u pogledu pada SDP-a, jer smo mjerenja zaustavili tjedan dana prije izbora, a očito je da je u zadnjem tjednu došlo do strmoglavog pada SDP-a', kaže Kopal koji precizira da je matematička predikcija predviđala 63 mandata HDZ-u, uz maksimalan potencijal od 67 mandata, što znači da je, po njegovim riječima, 'kampanja HDZ-a toliko dobro vođena da je ostvarila maksimalan potencijal HDZ-a u ovom trenutku'.