Bartulica: Postao sam meta, prijete mi smrću, a stranku ne miniram ja

'Što se tiče Ferrarija, tu večer nisam planirao doći na taj način, to je nastalo kao jedna spontana ideja, sad mi je žao što je nastao loš dojam i ako su ljudi to krivo shvatili ili su povrijeđeni, žao mi je. U trenutku slavlja mi prosudba nije bila kao inače. Ali način kako se sa mnom pokušava brisati pod... određeni krugovi su me pokušali eliminirati iz javnog prostora', rekao je Bartulica za Novu TV, a na pitanje znači li to da se ispričava za vožnju Ferrarijem, odgovorio je sljedeće: