Bartulica o programu nove Vlade: Puno toga što sam govorio je prihvaćeno

Na pitanje može li to biti već sutra, Bartulica je odgovorio potvrdno. "Da, moguće je već sutra", rekao je.

"Puno toga što sam govorio je prihvaćeno i ušlo je u program. Mislim osobno da je trebalo uzeti malo više vremena oko tog programa, međutim, dobro je da dobijemo novu Vladu u nekom razumom roku, a to može biti ranije nego sam očekivao", poručio je Bartulica komentirajući novu Vladu predvođenu HDZ-om , a u kojoj će kao manjinski partner biti Domovinski pokret .

Naglasio je kako neće odustati od svojih temeljnih stavova iako "ono što sam govorio smeta mnogima".

"Već imam signale da određene strukture tzv. duboke države nisu sretne s onim što tražim. Prije svega oko Muzeja za žrtve komunizma. To je jedno nasljeđe s kojim se Hrvatska treba suočiti, upoznati mlade sa svim što se događalo, na koji način su se kršila ljudska prava, no to nije drago mnogima koji su se naviknuli da mogu raditi što žele", kazao je Bartulica dodavši kako će sve napade koji će uslijediti dočekati spreman jer "služim Bogu, svojoj obitelji i hrvatskom narodu".

Upitan je li Ante Šušnjar, budući ministar gospodarstva iz kvote DP-a, suvlasnik tvrtke koja se bavi plinom u BiH, Bartulica je kazao kako nije upoznat s tom informacijom.

"Vidio sam medijske napise, ne znam ništa o tome, ali ako postoji i eventualna percepcija sukoba interesa, onda bi trebao to otkloniti u što skorijem roku", rekao je.