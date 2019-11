Barić se složila s Grabar-Kitarović oko preciziranja predsjedničkih ovlasti, ali ne i oko vanjske politike

Profesorica ustavnog prava Sanja Barić suglasna je da bi predsjedničke ovlasti trebalo dodatno precizirati, pogotovo kad je riječ o ulozi predsjednika u investituri Vlade, odnosno u imenovanju privremene Vlade, gdje su se pokazale manjkavosti. Podupire i pokretanje rasprave o načinu izbora ustavnih sudaca i drži da treba razmisliti o uključivanju predsjednika države, ali i Vrhovnog suda u taj proces. Ne slaže se, međutim, s predsjedničinim opaskama o ovlastima u vanjskoj politici

Kolinda Grabar-Kitarović čitav je mandat govorila da su ovlasti koje predsjedniku RH daje Ustav sasvim dovoljne, a na isti je način reagirala i kada su veće predsjedničke ovlasti zazivali njezini protukandidati, prije svih Miroslav Škoro. U jučerašnjem intervjuu za “Točku na tjedan” televizije N1 predsjednica je, međutim, dala naslutiti da ni sama nije zadovoljna svojim ovlastima. Ocijenila je kako ih treba precizirati, pogotovu kada je riječ o vanjskoj politici, a pozitivnu ocjenu dala je i Škorinoj ideji da se predsjednika države uključi u proces imenovanja ustavnih sudaca, piše Večernji list.

Njezini protukandidati procijenili su, međutim, da je ipak riječ o zazivanju većih ovlasti, pri čemu Zoran Milanović komentira da bi uključivanje predsjednika u izbor ustavnih sudaca bilo “teški sukob interesa” jer bi tako izabrani suci mogli doći u poziciju da odlučuju o predsjedniku.

'To je predsjednica čula od nekog trećeg pa sad ponavlja to, jer je vjerojatno procijenila da je vrijeme da i to kaže', komentirao je Milanović.