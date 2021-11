Barbados postaje republika i pozdravlja se s Elizabetom II.

Kraljica Elizabeta II. priprema se izgubiti još jedan dragulj iz svoje krune kada u ponedjeljak navečer prisegne prva predsjednica u povijesti Barbadosa, malog karipskog otoka koji će postati republika

Već neovisan od Velike Britanije od 1966., Barbados će proslaviti svoju tranziciju od monarhije do republike nakon četiri stoljeća potčinjenosti britanskim kraljevima.

Šefica države otoka rajskih plaža, ruma i rodnog mjesta superzvijezde Rihanne, bit će Sandra Mason, koja je do sada bila generalna guvernerka zemlje.

U listopadu je Barbados izabrao Mason za svoju prvu predsjednicu, godinu dana nakon što je premijerka Mia Mottley izjavila da će zemlja "potpuno" napustiti svoju kolonijalnu prošlost.

Ona će službeno stupiti na dužnost u ponoć (5 sati po srednjoeuropskom vremenu) u glavnom gradu Bridgetownu, kada će biti spuštena kraljičina zastava i podignuta predsjednička.

Tom prigodom je pozvan princ Charles iako je tijekom vikenda povedena polemika o primjedbama koje je prije nekoliko godina izrekao nasljednik britanske krune o boji kože buduće djece njegovog sina Harryja i supruge Meghan Markle.

Te primjedbe će biti navedene u dijelu knjige "Brothers and Wives, Inside the Private Lives of William, Kate, Harry, and Meghan" koja izlazi u utorak, dok su pitanja britanskog utjecaja i rasizma bila odlučujuća za odluku Barbadosa da postane republika.