Križanec: Piloti su imali problema s motorom. Avioni funkcioniraju, ali su stari. Ozlijeđeni pilot mi je rekao: 'Zapovjedniče, ja ću opet letjeti'

U vojarni 'Pukovnik Marko Živković' na Plesu održana je konferencija za medije na kojoj su o današnjem padu MiG-a kod Slatine govorili ministar obrane Mario Banožić, načelnik Glavnog stožera OSRH admiral Robert Hranj i zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva brigadni general Michael Križanec

'Katapultirali su se zbog problema s radom motora'

Zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, brigadni general Michael Križanec, iznio je detalje vježbe. Rekao je da su imali planiranu obuku s pet aviona u istom trenutku u zračnom prostoru, koji su imali određene zadaće za provesti koordinirano.

'U 13:44 smo dobili prvi signal da je jedan od aviona objavio Mayday, odnosno poziv u nuždi. U 13:48 posada je dojavila da će izvršiti katapultiranje, odnosno izbacivanje iz aviona zbog problema s radom motora. Unutar pola sata poletio je s Plesa helikopter s prvim timom za spašavanje. U 15:28 su posade uočile oba padobrana, što nam je potvrdilo da su oba pilota sigurno napustila avion prije udara u zemlju, a u 16:25 piloti su već bili na putu prema Lučkom i predani sanitetu', rekao je Križanec. Pojasnio je i da će istragu voditi glavni vojni istražitelj u suradnji s policijom i DORH-om, no da je teško pretpostaviti koliko će trajati.

Križanec je rekao da su oba pilota vrlo iskusna; jedan ima ukupno 1800 sati naleta, a drugi pilot više od 2000 sati. Avion je prije 20 sati izašao s najkompleksnijeg 200-satnog pregleda. Pojasnio je i da se neće prizemljiti svi MiG-ovi, jer postoji razlika između jednosjeda i dvosjeda.

Rekao je kako s avionima sve štima, ali da je ipak riječ o avionima s početka 80-ih, dok smo mi u 21. stoljeću. 'Same sposobnosti koje ta platforma nudi nisu one koje su danas potrebne. Jednostavno, to je avion druge generacije, a sad nabavljamo avion četvrte plus generacije. To je kao da neki automobil iz 70-ih i neki star deset godina nude isti komfor i sposobnosti', rečeno je.