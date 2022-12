Šef Odbora za obranu nakon pada MiG-a: 'Oni su na samom kraju svog životnog vijeka. Vrlo je rizično ljude upućivati u njima'

Šef saborskog Odbora za obranu Franko Vidović komentirao je za Dnevnik Nove TV pad MiG-a kod Voćina

Što se tiče razloga pada aviona, Vidović je rekao da je prerano za bilo što i da će vjerojatno istraga pokzati što se dogodilo. 'Za sada znam da se nezgoda dogodila tijekom trenažnog leta. To su stvari koje se nažalost događaju', ustvrdio je Vidović.

trenažni let

Osvrnuvši se na izjavu premijera Andreja Plenkovića o tehničkom kvaru, Vidović je rekao kako to može upućivati na više stvari. 'Pročitao sam razne špekulacije u medijima, od toga da je riječ o kvaru motora. Ali ne bih o tome. Pričekajmo istragu, istraga će pokazati ono što je relevantno i tada ćemo moći govoriti sa sigurnošću', kazao je Vidović.

U ime Odbora, kaže Vidović, nikada nisu bili zatraženi podaci o stanju MiG-ova. 'To na kraju krajeva i nije posao Odbora. Ne znam što bih ja sa tom informacijom, ali znamo što znamo. Tim MiG-ovima resursi istječu kroz 2023. i 2024. i bez ikakve mogućnosti da im se resursi produže. To je to, oni su na samom kraju svog životnog vijeka. Vrlo je rizično ljude upućivati u njima', istaknuo je Vidović.