Banožić otkrio da će Sveučilište obrane dobiti ime po Franji Tuđmanu, Peović svojim komentarom digla zastupnike na noge

Saborski zastupnici raspravljaju o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti, o kojem je uvodno govorio ministar obrane Mario Banožić

'Ponavljam, ni ja se ne slažem s onim što je kolegica rekla, međutim to su njeni politički stavovi i ona s tim stavovima ide pred birače. Nismo ovdje zato da branimo drugima da govore', kazao je Jandroković.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković kazao je da se slaže s njim, no da zastupnici imaju pravo iznositi svoja stajališta. Ipak, zamolio je sve zastupnike da ubuduće biraju riječi.

'Sramotno je i besprizorno u ovoj zgradi tvrditi da je Tuđman zločinac. On je stvaratelj hrvatske države i pitanje je bi li oni koji danas ovako govore bez njega sjedili ovdje ili bili u Užicama', kazao je HDZ-ov Željko Reiner.

'Mislim da je ime vrhunski odabrano jer je riječ o prvom hrvatskom predsjedniku', odgovorio joj je Banožić, no izjava Peović izazvala je silne reakcije drugih zastupnika.

U replikama je Katarina Peović upitala treba li nam uopće ovo sveučilište i ne bismo li trebali raditi na demilitarizaciji. 'Je li prikladno ime Franje Tuđmana s obzirom na to da je Međunarodni kazneni sud utvrdio da je on sudjelovao u udruženom zločinačkom poduhvatu', upitala je Peović.

Peović je kazala da je u Saboru dozvoljeno iznositi činjenice i da je ona iznijela činjenicu. 'Međunarodni kazneni sud je to ustvrdio, a ne ja. Molim da se ne optužuje zastupnike i zastupnice', rekla je Peović, no Jandroković joj je rekao da to nije činjenica nego njen stav.

Reagirao je i Hrvoje Zekanović iz Hrasta. 'Ovo je najskandaloznija izjava u povijesti Hrvatskog sabora. Skandalozno je da svi ovdje gledate i tolerirate ovu izjavu', poručio je Zekanović.

Za povredu poslovnika javila se i Peović, no zbog zlouporabe tog instituta dobila je opomenu.

Nakon toga dio saborskih klubova zatražio je stanku, a među njima i HDZ, čiji je Branko Bačić zatražio da se Peović zbog svoje izjave ispriča HDZ-u i sinu prvog predsjednika Miroslavu Tuđmanu, članu HDZ-ovog kluba.

Stanku je zatražio i HSS-ov Krešo Beljak te je pozvao na smirivanje strasti. 'Tuđman je inzistirao na pomirenju, a ja tu ne vidim pomirenja, nego nove podjele u narodu i Saboru. Prozivati i crvenu zvijezdu kao neko zlo nije korektno prema Franji Tuđmanu koji je nosio tu zvijezdu. Nisu stvari crno-bijele', kazao je Beljak.

Stanku su zatražili i Most, Domovinski pokret, 'ženski klub' i SDP.