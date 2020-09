Grbin: Tuđman je bio na čelu vlasti koja je stvorila kriminalni sustav pretvorbe

Kampanja za izbore u SDP-u ušla je u svoja posljednja tri tjedna. Peđa Grbin prvi se kandidirao za predsjednika stranke, a u Pressingu N1 gostovao je nakon objave svog programa.

Komentirajući kakav bi identitet po njemu stranka trebala imati, kaže: "Identitet je pogubljen. Mnogi članovi ukazuju na to da im nije jasno što je SDP i gdje bi trebao biti. To ćemo vratiti. Program kojeg sam s kolegicama i kolegama predstavio i objavio, ide u tom smjeru, stvaranju novog identiteta koji se bavi stvarnim problemima i koji za cilj ima davati odgvor na te probleme. SDP je lijeva stranka i takav treba ostati. Ljevica je u krizi u Europi i svijetu, ali u onim država gdje je na vlasti, puno dobroga je napravljeno, od Novog Zelanda do Danske, tamo se pokazalo da građani žive bolje."

"Razočarani su bili jer su vidjeli da kriterij napredovanja nije bio rezultat i rad, nego bliskost s nekim. Tako je gotovo na svim razinama i to nije dobro. SDP je tako uvelike postao klijentelistička stranka, a kao što je Ivan Račan napisao, SDP je time postajao sve sličniji HDZ-u, a za Hrvatsku je i ovaj jedan HDZ dovoljan. To ćemo promijeniti. Kriterij napredovanja moraju biti rezultati. To je logičan način rada, a najbolje je što je to lakši način rada jer se tako okružuješ s uspješnim ljudima. U ovoj kampanji razgovaram sa svima. Za sve članove SDP-a koji se nisu ogriješili o zakon ili stranačke procedure, mjesta će biti. Trebaju mi ljudi koji će mi ukazati da griješim", istaknuo je Grbin .

Na glasine da se Ranko Ostojić kandidirao kako bi zapravo pomogao njemu, odgovara da je to nemoguće: "Tko to govori, ne poznaje Ranka Ostojića, samo to ću reći. Ranko Ostojić i nagovaranje i rad s figom u džepu ne idu zajedno. On radi ono što on smatra ispravnim. Nekad nas to dovodi do ludila, ali da bude protukandidat za korist drugoga, ne."

Na pitanje kako gleda na to da se takozvane Milanovićeve ljude doslovno trijebilo u doba Davora Bernardića , Grbin odgovara: "To je bila katastrofa koja je dovela do izbornog potopa. 26. rujna kad završe izbori, mora biti potpuno nebitno tko je glasao za koga, svi moramo tvoriti bolji i jači SDP."

"Ne mislim da bi takva podjela dezintegrirala Hrvatsku. Ne vidim kako bi se Hrvatska razjedinila ako bi postojeći sustav županija, koji ne funkcionira kako treba, zamijenili nečim boljim ili ukinuli. Postojeći sustav sa 20 županija i Gradom Zagrebom bolje izgubiti nego naći. Ne treba nam analiza da kaže da sustav ne valja. Treba nam sustav s manjim brojem općina i gradova, a njih treba funkcionalno povezati. Onda ni ovlasti ne mogu biti svima iste. Meni je najbliže da postojeći sustav županija ne funkcionira, one gotovo nemaju ozbiljnije ovlasti. Ili treba ići prema smanjenju broja županija i da postanu regije s konkretnim ovlastima i sredstvima, ili ih potpuno ukinimo, ovo nema smisla. Konačnu odluku možemo donijeti samo nakon analize kako bismo dobili ozbiljan sustav. Tu odluku ne može donijeti političar, tako važnu kao što je teritorijalni ustroj RH. To je odgovorna politika, nešto na što u Hrvatskoj nismo navikli."

Kriza socijaldemokracije

S obzirom na činjenicu da je kriza socijaldemokracije u Europi i Hrvatskoj, Grbin smatra da se SDP otuđio od najranjivijih: "SDP se otuđio od sadržaja. Vrijednosti su ono što treba voditi politički sadržaj, ali u tome se treba posvetiti onome što je većini građana bitno, s lijevog kuta gledanja. Premda je SDP napravio puno za ranjive skupine u društvu, da, udaljili su se. SDP je radio, ali nije radio dovoljno, to je činjenica."

Komentirajući problem blokiranih i ovrha, Grbin je rekao da to treba gledati na više načina. "Tom problemu moramo pristupiti na širi način - zašto velik broj sugrađana ne plaća obveze, zašto su dovedeni u takvu situaicju i kako im pomoću da uopće ne dođu u tu situaciju da budu blokirani. Bavit ćemo se ovršnim zakonom. Zaštita dostojanstva dužnika i mehanizam da ovršni postupak ne postane samo vrsta hiperprofita, to su najvažnije stavke", istaknuo je Grbin. Naveo je primjer Slovenije koja ima reformirani sustav i dobar je primjer, no volje kod vladajućih dosad nije bilo, kaže. Obročna otplata duga, nagodbe umjesto ovršnih postupaka i za to vrijeme novi ovršni zakon osnovne su stavke koje treba podržati.

Odnos prema Tuđmanu

2006. delegacija SDP-a predvođena Zoranom Milanovićem poklonila se Franji Tuđmanu, a Peđa Grbin je istupio iz stranke. Kaže da danas na Franju Tuđmana gleda slično, ali s manje emocija:

"Gledam na sličan način kao i tad iako su se možda u nekom dijelu moji stavovi ublažili. Tuđman je osoba koja ima određene zasluge u stvaranju moderne nezavisne Hrvatske, u obrani itd. No, bio je na čelu vlasti koja je stvorila kriminalni sustav pretvorbe i privatizacije, u Hrvatsku na velika vrata uvela ortački kapitalizam. Od društva koje je godinama težilo modernizaciji, pokušali smo se pretvoriti u tradicionalno zatvoreno društvo. To je na hrvatskom putu ostavilo velik trag. No, vraćati se u to vrijeme nema potrebe. 1998. sam se učlanio u SDP baš zato što nisam htio gledati smjer u kojem Hrvatska ide, a to sam mogao samo da se aktiviram i našao sam one koji su mi politički bliski. Danas bih vjerojatno reagirao drugačije, za početak bih ga nazvao i pitao jesi li normalan. Trebamo se odmaknuti od poklanjanja bilo kojem pojedincu."

Ne slaže se da danas gotovo nema osobe u politici koja je kritična prema Tuđmanu: "Kritički se osvrćem na njegov lik i djelo. U tuđe ime ne mogu govoriti. Ne treba negirati dobre strane osobe ako se s njom ne slažeš, treba biti što objektivniji."

SDP u Zagrebu

Na pitanje koliko odgovornostI SDP snosi za stanje u Zagrebu, odgovara - veliku. "SDP je stranka koja je dovela Milana Bandića na vlast. Možda tad nije bilo posve jasno kakav je on, ali imali smo nekoliko prilika intervenirati i promijeniti to, ali nažalost SDP to nije napravio. SDP se u jednom dijelu transformirao u Zagrebu, ali ostalo je puno ljudi koji su povezani s Bandićem i SDP-u mora biti jasno da građanima Zagreba duguje veliku ispriku za Milana Bandića i sve što se pod njegovom vlasti dogodilo, a to možemo samo na jedan način, a to je da napravimo sve što možemo da iduće godine maknemo Milana Bandića i dovedemo ljude koji znaju što znači upravljati gradom", napomenuo je Grbin.

Komentirajući je li mu blizak Tomislav Tomašević, kaže: "Ne bih imao ništa protiv da Tomašević bude kandidat, ali to je proces. To je stvaranje otvorenog pokreta otpora prema lošoj vlasti. Nitko od nas sam pojedinačno nema snage uspjeti u ovom pothvatu, ali zajedno to možemo napraviti. Zato je naša obveza okupiti te snage i pronaći najbolje rješenje. Naravno da bih želio da novi gradonačelnik zagreba bude najbolje što SDP može ponuditi, ali ako u SDP-u ne možemo naći takvog kandidata da ima realne šanse za pobjedu, onda moramo potražiti drugdje. Ima nekoliko ljudi u SDP-u koji bi to mogli, ne znam bi li htjeli. Zagrepčanima je bitno da na čelu grada bude netko tko će se baviti stvarnim problemima, javnim prijevozom, prometom, javnom blagajnom, to je ono što građani očekuju iz koje god stranke bili."

2018. godine stigla je presuda za dug iz vremena kampanje Milana Bandića – 10 milijuna kuna duga prema Slobodanu Ljubičiću Kikašu. "Kad moraš platiti 10 milijuna kuna, naravno da je to uteg. Platit ćemo, sudska presuda je pravomoćna, nagodba je postignuta. Priča oko g. Kikaša je nesretna, Bandić je otišao iz SDP-a, ali nam je ostavio lijep poklončić", rekao je Grbin.

Sudovi

Kao saborski zastupnik 2014. glasali ste da Visoki kazneni sud krene s radom, a onda ste stavili prijedlog za ocjenu ustavnosti? A Miljenić je kao ministar to predložio. "Ne, to je teza koju je g. Turudić plasirao, ali ja sam to demantirao. Mi smo 2014. produljili rok za početak rada Visokog kaznenog suda i da se provede analiza je li on uopće potreban. Analiza se nije provela i mi smo krenuli iu njegovo osnivanje bez ikakve analize. Po mom mišljenju Visoki kazneni sud nije potreban. S jedne strane, postoje ozbiljni ustavni razlozi, a postoje i argumenti razuma. To nije politički rat s g. Turudićem, to je pitanje brige o onom području politčkog djelovanja koje ti je najbliže", objasnio je.

Komentirao je i činjenicu da je dao glas tadašnjem glavnom državnom odvjetniku Draženu Jeleniću zajedno s Orsatom Miljenićem: "Glasali smo za njega zato što smo pročitali njegovu biografiju, znali smo kako je radio kao općinski, županijski i zamjenik glavnog državnog odvjetnika. Očekivali smo da će nastaviti tako raditi. Činilo nam se da se radilo o prekaljenom profesionalcu, ne žalim zbog toga što sam glasao, žalim zbog toga kako je obnašao družnost glavnog državnog odvjetnika."

USUD bi uskoro trebao donijeti niz važnih odluka – o brojnim ustavnim tužbama koje se od odnose na mjere Nacionalnog stožera o koronakrizi za početak. Što mislite kakve će biti odluke USUD-a o Stožeru? "Na tragu svega što znamo, vjerojatno će odluke biti takve da je sve u redu. Kad sam podnosio prijedlog za ocjenu ustavnosti, rekao sam jasno zašto to činim, jer smatram da Ustavni sud treba ukloniti dvojbe koje postoje, a na meni kao političaru je da to potaknem. Kakva god odluka bila, trebala je biti donesena prije dva ili tri mjeseca kako bi se otklonile dvojbe. Trebala je biti donijeta odmah. U ovakvim stvarima ne smije biti odgode", odgovorio je Grbin.