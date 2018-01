Bannon: Trumpovog sina razbit će kao jaje na nacionalnoj televiziji

Bivši glavni strateg Bijele kuće Steve Bannon nazvao je sastanak Trumpovog sina i glavnih dužnosnika iz kampanje sa skupinom Rusa u lipnju 2016. 'izdajničkim' i 'nedomoljubnim', pokazuju ulomci iz nove knjige koje je u srijedu dobio na uvid Reuters

Bannon je ostao zaprepašten susretom u Trump Toweru u New Yorku na kojem je ruski odvjetnik navodno ponudio inkriminirajuće informacije o predsjedničkoj kandidatkinji demokrata Hillary Clinton, stoji u knjizi 'Fire and Fury: Inside the Trump White House' ('Vatra i bijes: unutar Trumpove Bijele kuće'), autora Michaela Wolffa.

Wolff, inače novinar Hollywood Reportera, knjigu je napisao na temelju više od 200 razgovora s predsjednikom, njegovim najbližim suradnicima i članovima administracije.