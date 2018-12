Bandićeva bolest kao lakmus-papir: Trebaju li nam dužnosnici predočiti svoj zdravstveni karton?

Nakon što je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić u petak završio u bolnici ponovno se pokazalo koliko je zapravo zakonski nereguliran sustav koji se odnosi na zdravstveno stanje dužnosnika. Kod nas se tek zna da dužnosnika mijenja zamjenik, a sve drugo, pa i koliko dugo to zamjenici mogu činiti te bi li dužnosnici trebali jasno predočiti javnosti podatke o svom zdravstvenom stanju, nedorečeno je, kaže za tportal politički analitičar Ivan Rimac, profesor s Pravnog fakulteta u Zagrebu

Bandić je u petak zadržan u Klinici za plućne bolesti na Jordanovcu zbog plućne embolije . Iako je njegova zamjenica Jelena Pavičić Vukičević , koju je ovlastio da bude privremena gradonačelnica dok je on dulje vrijeme spriječen, preuzela njegove obveze, a Bandiću su liječnici savjetovali da miruje, neslužbeno se iz njemu bliskih krugova proširila vijest da bi mogao doći na otkrivanje spomenika Franji Tuđmanu u Zagrebu, predviđeno za ponedjeljak poslijepodne. To u javnosti stvara dojam kaosa i pomutnje, a pitanja koja se nameću za tportal analizira profesor Ivan Rimac.

'Načelno zamjena preuzima obavljanje funkcije, ali nije jasno rečeno bi li to trebalo biti vremenski ograničeno. U tom kontekstu, ako nema pravne norme, nema ni previše mogućnosti da se intervenira', objašnjava Rimac te napominje da nije regulirano ni što bi to značilo da dužnost obavlja netko tko je zamjenik.

'On može i u sanitetskim kolima prisustvovati otvaranju toga spomenika jer je očito da mu je to jako važno i da je to jedan od projekata koji mu, kako misli, diže rejting', smatra Rimac. Pitanje je, međutim, napominje, je li to baš suvislo u danom trenutku.

S druge strane, navodi, Bandić je već odstupao s mjesta gradonačelnika zbog različitih afera, kad su ga zamjenjivali drugi, i tu nije bilo nikakvih problema.

'S obzirom na to da se ne radi o psihičkoj bolesti, ne bi smjelo biti nikakve dvojbe o sposobnosti da se vrati na funkciju nakon što se izliječi', ističe Rimac.

Pitanje je ipak koliko to može trajati. 'To je stvar privatnog odnosa pacijenta i liječnika, a ne javnosti', smatra Rimac.

Oprečna praksa: Od Tuđmana do Mitteranda

Što ako je neki dužnosnik ozbiljno bolestan, a tu informaciju taji od javnosti?

'Teško je takvu situaciju točno definirati, a smatram da je na savjesti političara da procijene kad njihovo obavljanje funkcije više nije primjereno zahtjevima te funkcije', odgovara nam Rimac.

Dobra je praksa, nastavlja, u razvijenim demokracijama da se dužnosnici koji boluju od trajne bolesti povuku s pozicije koju obavljaju jer se ipak radi o služenju građanima, a ne služenju samima sebi.

'I tu imamo oprečne situacije, od našeg prvog predsjednika Franje Tuđmana, koji je praktički ostao na svojoj funkciji do same smrti iako nije bilo jasno u kojoj mjeri obavlja tu funkciju u kasnijim životnim fazama, do nekih predstavnika uglednijih zapadnih demokracija koji su vrlo dugo tajili svoju bolest i obavljali dužnost s bolešću koju su imali, kao što je bio bivši francuski predsjednik François Mitterand', objašnjava Rimac.

Sva pitanja vezana uz sposobnost dužnosnika za obavljanje dužnosti tijekom bolesti, ističe na kraju Rimac, jednostavno ovise od osobe do osobe i njezine procjene može li zadovoljavati ono što se od nje očekuje na zadanoj funkciji.