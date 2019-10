Bivši šef financija Zagreba na suđenju Bandiću: Nisam kontrolirao što sam potpisivao

Slavko Kojić, koji je 2013. i 2014. bio pročelnik Ureda za financije grada Zagreba, na Županijskom sudu u Zagrebu svjedoči u nastavku suđenja Milanu Bandiću i ostalima optuženima u aferi Agram

Kojić je kazao da je on kao pročelnik Ureda za financije automatski potpisivao putne naloge. Naveo je da ih on nije kontrolirao jer je to bio posao druge osobe koja je pazila da nema kakvih nepravilnosti, piše Večernji list.

'Ta je osoba to radila vrlo brižno. Čuvala je leda sebi, meni i gradonačelniku. U par navrata me i upozorila na neke nelogičnosti, no ne sjećam se o čemu se točno radilo', kazao je Kojić.