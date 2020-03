Bandić: Od ponedjeljka elementarna nepogoda za Zagreb

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić najavio je da će u ponedjeljak proglasiti elementarnu nepogodu za Grad Zagreb, kako bi se mogao formirati fond i početi sanirati šteta od potresa.

Oštećeni su i zgrada Hrvatskoga sabora, Banski dvori, zgrada Ministarstva financija u Katančićevoj, zgrada Hrvatske pošte u Jurišićevoj te nedavno obnovljena zgrada Hrvatskoga glazbenog zavoda u Gundulićevoj ulici.

Bandić je za RTL rekao i da će ovu noć pedeset do sedamdeset građana, koji su ostali bez sigurnog krova nad glavom, provesti noć u studentskom domu Cvjetno naselje. Kaže da bi ih ondje za dva do tri dana moglo biti 300 do 400, a boravit će tamo sve dok se ne urede njihovi domovi.