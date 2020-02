Bandić: Neće me nitko zaustaviti, nikakvi žmigavci i nikakva mizerija

Prilikom otvorenja prvog Dječjeg vrtića u sklopu bolnice Rebro Milan Bandić se osvrnuo i na nedavni prosvjed na koji je prema procjenama došlo između 10 i 20 tisuća ljudi. Ponovio je i da 'uvijek netko radi a netko fućka, a tako će to biti i ubuduće ostati'

'Ali ja neću odustati, nisam se vjenčao za funkciju nego za grad Zagreb a sa Zagrepčanima gradimo Zagreb. Radim to 20 godina i radit ću to dokle god mi budu ukazali povjerenje. Moji projekt i moj život je grad. Neće me nitko zaustaviti, nikakvi žmigavci i nikakva mizerija, ljudi koji nisu napravili pasje kućice', kazao je, prenosi Večernji list, Bandić.