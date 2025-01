Bačića pitali za Dabrin komentar o Butkoviću i Jadroliniji: 'To je drugačija situacija'

Bačić o izjavi Dabre o Butkoviću i Jadroliniji

Upitan kako komentira izjavu Dabre nakon ispitivanja u USKOK-u koji je rekao da je odgovorno postupio i dao ostavku, a da prošlo ljeto nakon pogibije tri osobe na trajektu nitko nije podnio ostavku, ni predsjednik uprave ni itko drugi, Bačić je rekao kako se radi o drugačijoj situaciji.

'Radi se o tome da je to jedna od najtežih tragedija u povijesti Jadrolinije i da je ta tragedija doista izazvala veliku pozornost i da smo se mi već kao Vlada očitovali o tome. Vama je sigurno poznato da u ovom trenutku još nije dovršeno izvješće koje radi Agencija za istraživanje nesreća uzroka te nesreće. Isto tako očekujemo da će se o tome jasno svojim izvješćima očitovati resorna uprava u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Kada ta izvješća budu dovršena, svakako ćemo po izrađenom izvješću poduzeti odgovarajuće korake. U ovom trenutku, dok to nije dovršeno, nismo htjeli prejudicirati ničiju odgovornost za taj nemili i tragičan događaj. Kada budu dovršena izvješća o toj tragediji, nakon toga će Ministarstvo i Vlada postupati s obzirom na to izvješće. Nije završeno, nije zaključeno, pa onda ne možemo to stavljati u istu razinu', pojasnio je Bačić.