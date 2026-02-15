plinska elektrana

Azerbajdžanski predsjednik u Beogradu s Vučićem potpisao važan ugovor, procurili detalji

I.J./Hina

15.02.2026 u 21:05

Aleksandar Vučić
Aleksandar Vučić Izvor: EPA / Autor: ANDREJ CUKIC
Srbija i Azerbajdžan gradit će zajedno plinsku elektranu instalirane snage 500 megavata, priopćeno je u nedjelju tijekom posjeta Beogradu azerbajdžanskog predsjednika Ilhama Alijeva, koji je najavio ulaganja "značajne svote" u Srbiju.

Projekt za izgradnju plinske elektrane u Srbiji bit će jedna od najvećih investicija Azerbajdžana u Europi, rekao je Alijev na zajedničkoj tiskovnoj konferenciji poslije razgovora sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem.

Alijev je poručio da Azerbajdžan i Srbija imaju "veoma jasne planove" za budućnost, prije svega u oblasti energetike i prometa, kako bi unaprijedili rezultate u ta dva sektora.

Azerbajdžan je nedavno počeo isporuke prirodnog plina Srbiji, koja je dosad dominatno ovisila o isporukama ruskog plina.

Aleksandar Vučić s azerbajdžanskim predsjednikom
Aleksandar Vučić s azerbajdžanskim predsjednikom Izvor: EPA / Autor: ANDREJ CUKIC

"Danas smo dogovorili da povećamo količine za izvoz, a taj plin će biti pretočen u električnu energiju. Tako da ćemo imati čistu energiju koja je i za domaće tržište, a u bližoj budućnosti stvorit će se i izvozne mogućnosti za Srbiju“, rekao je Alijev.

Vučić je ocijenio da bi plinska elektrana s Azarbajdžanom mogla biti otvorena u okolici Niša 2029. godine.

Na sastancima dviju državnih delegacija danas je potpisan i niz bilateralnih sporazuma o daljem unapređenju ekonomske suradnje dviju država, te najavljena skora uspostava izravnog leta između Beograda i azarbajdžanske prijestolnice Bakua.

