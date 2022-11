Austrija produljila kontrole na granici prema Sloveniji i Mađarskoj zbog sve sve većeg broja ilegalnih prelazaka

Austrija je donijela odluku produljiti pogranične kontrole na "šengenskim" granicama prema Sloveniji, Slovačkoj i Mađarskoj, priopćilo je austrijsko ministarstvo unutarnjih poslova u petak

"Radi se o konzekventnom nastavku mjera u borbi protiv krijumčarenja ljudi", rekao je ministar unutarnjih poslova Gerhard Karner (Austrijska narodna stranka, ÖVP). On je dodao kako su mjere donesene u dogovoru s ministarstvima unutarnjih poslova susjednih zemalja.

Pogranične kontrole prema Sloveniji i Mađarskoj su produljene do svibnja sljedeće godine, a prema Slovačkoj do 12. prosinca. Karner je ukazao na to da je zbog povećanog broja ilegalnih prelazaka granice i Čaška produljila kontrole granice prema Slovačkoj.

O produljenju kontrola prema Sloveniji i Mađarskoj je već obaviještena Europska komisija, priopćeno je iz austrijskog ministarstva unutarnjih poslova. Oporbena Slobodarska stranka Austrije (FPÖ) kritizirala je dosadašnju borbu austrijske vlade protiv ilegalnih migracija.