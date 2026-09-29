Argentina zaprijetila Britancima: 'Ako se ne obustavi eksploatacija nafte...'

Argentinski predsjednik Javier Milei dao je Ujedinjenom Kraljevstvu rok od dva tjedna da zaustavi radove na projektu Sea Lion.

U protivnom će Argentina zatražiti od Međunarodnog suda za pravo mora sa sjedištem u Hamburgu da naredi privremenu obustavu projekta, rekao je Milei u izjavi objavljenoj na platformi X. Projekt Sea Lion u sjevernom Falklandskom bazenu odvija se na temelju britanskih dozvola, koje Argentina smatra nelegitimnima.

Arhipelag, u Argentini poznat kao Malvinski otoci, britanski je prekomorski teritorij od 1833. godine. Međutim, Buenos Aires svoj teritorijalni zahtjev temelji na pravnom nasljeđivanju bivšeg španjolskog kolonijalnog carstva. Godine 1982. izbio je oružani sukob oko tog malog arhipelaga u južnom Atlantiku nakon što je tadašnja argentinska vojna hunta naredila okupaciju otoka.

Tadašnja britanska premijerka Margaret Thatcher odgovorila je slanjem tisuća vojnika na desecima ratnih brodova. Britanske snage uspjele su ponovno zauzeti otoke u roku od 11 tjedana, pri čemu su poginule stotine vojnika.