VIDEO U tijeku veliki ruski napad na Ukrajinu: Eksplozije u Kijevu, oglasio se Zelenski

Ruske snage ponovno su jutros napale Ukrajinu, uključujući Kijev, samo nekoliko sati nakon velikog vala napada u kojem su u glavnom gradu poginule dvije osobe, a 26 ih je ozlijeđeno

Prema podacima ukrajinskih zračnih snaga, Rusija je od 18 sati u ponedjeljak do 8 sati u utorak lansirala 152 drona te tri projektila, uključujući dvije balističke rakete. Ukrajinska protuzračna obrana tvrdi da je tijekom noći uništila ili elektronički omela 109 ruskih letjelica. Prema ukrajinskim zračnim snagama, Rusija je lansirala protubrodski projektil Zircon/Oniks te dvije balističke rakete Iskander-M/S-400 iz Kurske oblasti. Uz to su korištena 152 napadačka drona Šahid, od kojih je 82 bilo mlaznih, kao i dronovi Gerbera i Parodija, koji služe za ometanje i zavaravanje protuzračne obrane, piše Ukrainska pravda. Dronovi su lansirani s područja ruskih gradova Orjol, Millerovo, Kursk i Primorsko-Ahtarsk, kao i s okupiranih područja Donecka i Krima.

Ukrajinske vlasti izvijestile su o napadima na 24 lokacije dok su ostaci presretenih ili uništenih ciljeva pali na još 16 mjesta. Eksplozije u Kijevu, pogođene zgrade U Kijevu su se tijekom noći i jutra čule snažne eksplozije, a ukrajinske vlasti ponovno su oglasile zračnu uzbunu zbog opasnosti od balističkog napada, piše Kyiv Post. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izvijestio je da su oko dva sata ujutro ostaci projektila pali u dvorište zgrade u Solomjanskom okrugu. Pogođena je i administrativna zgrada infrastrukturnog objekta dok je u Pečerskom okrugu izbio požar u trokatnoj nestambenoj zgradi.

NEW RUSSIAN STRIKES IN KYIV, UKRAINE



🇺🇦🇷🇺‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ pic.twitter.com/VBKPHU9dCA — WW3 Monitor (@WW3_Monitor) September 29, 2026

Nedugo nakon toga Kličko je izvijestio i o udaru te požaru u jednoj od zgrada obrazovne ustanove u Solomjanskom okrugu. Ukrajinska Državna služba za hitne situacije priopćila je ujutro da je jedna osoba ozlijeđena. U napadu je pogođena i šesterokatnica u Holosijivskom okrugu, iz koje je evakuirano deset osoba. Oštećene su i dvije privatne kuće u Solomjanskom okrugu. Prema ukrajinskim vlastima, svi požari izazvani noćnim napadima u međuvremenu su ugašeni.

Another horrific night for Kyiv.



Russia attacked the Ukrainian capital again, with strikes reported across several districts.



In the Solomianskyi district, missile debris fell into the courtyard of a residential building. An infrastructure facility was hit, as well as one of… pic.twitter.com/eWqN588ruY — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) September 29, 2026

Samo nekoliko sati ranije poginule dvije osobe Noćni napad uslijedio je nakon teškog dana za Kijev. Ruske snage tijekom ponedjeljka izvele su više valova napada na ukrajinsku prijestolnicu, pri čemu su poginule dvije osobe, a 26 ih je ozlijeđeno, uključujući troje djece. Osam ozlijeđenih osoba završilo je u bolnici, a jedna je bila u teškom stanju, prema podacima koje je objavio Kličko. Jedna od poginulih osoba stradala je kada je ruski dron pogodio nestambenu zgradu Ukrajinske nacionalne akademije znanosti u povijesnom središtu Kijeva. Tijekom spašavanja iz zgrade je kasnije izvučeno tijelo druge žrtve.

A Russian drone targeted the Ukrainian National Academy of Sciences today, with at least 1 person being killed and a number of other injuries reported as well. Statements from the Kremlin today said that the strikes are a response to Ukraine’s actions, strikes against… pic.twitter.com/DCsixSjAB9 — OSINTdefender (@sentdefender) September 28, 2026