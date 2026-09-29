VIDEO U tijeku veliki ruski napad na Ukrajinu: Eksplozije u Kijevu, oglasio se Zelenski

Ruske snage ponovno su jutros napale Ukrajinu, uključujući Kijev, samo nekoliko sati nakon velikog vala napada u kojem su u glavnom gradu poginule dvije osobe, a 26 ih je ozlijeđeno
Prema podacima ukrajinskih zračnih snaga, Rusija je od 18 sati u ponedjeljak do 8 sati u utorak lansirala 152 drona te tri projektila, uključujući dvije balističke rakete.
Ukrajinska protuzračna obrana tvrdi da je tijekom noći uništila ili elektronički omela 109 ruskih letjelica.
Prema ukrajinskim zračnim snagama, Rusija je lansirala protubrodski projektil Zircon/Oniks te dvije balističke rakete Iskander-M/S-400 iz Kurske oblasti. Uz to su korištena 152 napadačka drona Šahid, od kojih je 82 bilo mlaznih, kao i dronovi Gerbera i Parodija, koji služe za ometanje i zavaravanje protuzračne obrane, piše Ukrainska pravda.
Dronovi su lansirani s područja ruskih gradova Orjol, Millerovo, Kursk i Primorsko-Ahtarsk, kao i s okupiranih područja Donecka i Krima.
Ukrajinske vlasti izvijestile su o napadima na 24 lokacije dok su ostaci presretenih ili uništenih ciljeva pali na još 16 mjesta.
Eksplozije u Kijevu, pogođene zgrade
U Kijevu su se tijekom noći i jutra čule snažne eksplozije, a ukrajinske vlasti ponovno su oglasile zračnu uzbunu zbog opasnosti od balističkog napada, piše Kyiv Post.
Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izvijestio je da su oko dva sata ujutro ostaci projektila pali u dvorište zgrade u Solomjanskom okrugu. Pogođena je i administrativna zgrada infrastrukturnog objekta dok je u Pečerskom okrugu izbio požar u trokatnoj nestambenoj zgradi.
Nedugo nakon toga Kličko je izvijestio i o udaru te požaru u jednoj od zgrada obrazovne ustanove u Solomjanskom okrugu.
Ukrajinska Državna služba za hitne situacije priopćila je ujutro da je jedna osoba ozlijeđena. U napadu je pogođena i šesterokatnica u Holosijivskom okrugu, iz koje je evakuirano deset osoba.
Oštećene su i dvije privatne kuće u Solomjanskom okrugu. Prema ukrajinskim vlastima, svi požari izazvani noćnim napadima u međuvremenu su ugašeni.
Samo nekoliko sati ranije poginule dvije osobe
Noćni napad uslijedio je nakon teškog dana za Kijev. Ruske snage tijekom ponedjeljka izvele su više valova napada na ukrajinsku prijestolnicu, pri čemu su poginule dvije osobe, a 26 ih je ozlijeđeno, uključujući troje djece.
Osam ozlijeđenih osoba završilo je u bolnici, a jedna je bila u teškom stanju, prema podacima koje je objavio Kličko.
Jedna od poginulih osoba stradala je kada je ruski dron pogodio nestambenu zgradu Ukrajinske nacionalne akademije znanosti u povijesnom središtu Kijeva. Tijekom spašavanja iz zgrade je kasnije izvučeno tijelo druge žrtve.
Napadi su tijekom dana zabilježeni u više kijevskih četvrti, uključujući Ševčenkivsku, Obolonsku, Solomjansku, Darnicku i Podilsku.
U središtu grada zapaljen je dio zgrade Nacionalne akademije znanosti dok je drugi udar pogodio sedmerokatnicu u kojoj se nalazi medicinska ustanova Dobrobut. U tom je napadu ozlijeđeno sedam osoba, među njima šest zaposlenika.
Ruske snage pogodile su i farmaceutsku tvornicu Darnicja, a šteta i požari zabilježeni su na više nestambenih i poslovnih objekata.
Zelenski: Rusija će snositi posljedice
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski osudio je napade i poručio da će Rusija za njih snositi posljedice.
'Svaki ruski teroristički napad rezultira žrtvama koje su se mogle spriječiti da je pritisak na Rusiju konačno bio potpun', rekao je Zelenski, pozvavši međunarodnu zajednicu na snažnije djelovanje protiv onih koji financiraju i proizvode rusko oružje.
Ukrajinske zračne snage objavile su da je Rusija u ponedjeljak lansirala još 124 drona, među kojima 86 mlaznih bespilotnih letjelica. Ukrajinska obrana tada je, prema vlastitim podacima, uništila ili omela 86 zračnih ciljeva.
Time su se ruski napadi na Kijev nastavili gotovo bez prekida tijekom cijele noći, nakon što je glavni grad već prethodnog dana pretrpio niz udara.