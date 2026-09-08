Argentina zaprijetila naftnoj kompaniji koja posluje na Falklandskim otocima

Mileija su u prošlosti kritizirali argentinski veterani iz sukoba 1982. radi "preblagog" pristupa Falklandskim otocima, koje Argentinci nazivaju Malvinskim otocima.

Spor se zahuktao prošli tjedan kada je Milei u obraćanju naciji rekao da "vjetrovi promjena" pogoduju argentinskom polaganju prava za Falklandskim otocima.

Suverenitet nad arhipelagom i dalje je sporan između Ujedinjenog Kraljevstva i Argentine više od 40 godina nakon što je britanska vojna operativna jedinica izbacila argentinske snage koje su napale teritorij 1982.

Ovaj potez uslijedio je samo nekoliko dana nakon što je argentinski predsjednik Javier Milei rekao da će sankcionirati naftne kompanije koje buše na britanskom prekomorskom teritoriju u jugozapadnom Atlantskom oceanu.

Milei je u svom govoru u četvrtak navečer ponovio stav svoje vlade o tom teritoriju, rekavši da su "Malvini argentinski, povijesno i pravno" te da "o tome nema rasprave".

Predsjednik je opisao bušenje nafte u arhipelagu "jasnom i hitnom opasnošću" za argentinski suverenitet.

Također je odbacio rezultat referenduma iz 2013. na kojem je 99,8 posto stanovnika otoka glasalo za to da Falklandski otoci ostanu britanski prekomorski teritorij.

Milei tvrdi da stanovnici žive na zemlji koju su Britanci "uzurpirali" te stoga "nemaju legitimno pravo na samoodređenje".

Milei se ne povlači

Britanska vlada odbacila je Mileijev govor i naglasila da je njezin stav o Falklandskim otocima "nepokolebljiv".

Nade da je Mileijev govor u udarnom terminu možda bio samo pogrešan potez i da će se vratiti svom prethodnom stavu jačanja diplomatskih veza s Ujedinjenim Kraljevstvom, raspale su se u ponedjeljak kada je njegov ured najavio da će podnijeti kaznene prijave protiv Navitas Petroleuma, nekoliko njegovih podružnica i njihovih rukovoditelja.

Navitas, izlistan na burzi u Tel Avivu, drži 65 posto udjela u Sea Lionu, projektu proizvodnje nafte kod Falklandskih otoka koji bi trebao početi 2028. godine.

Naftno polje Sea Lion, oko 209 kilometara od Falklandskih otoka, sadrži procijenjenih 1,7 milijardi barela nafte.

Milei je u priopćenju u ponedjeljak ustvrdio da bi bušenje u tom području prekršilo argentinski zakon kojim se zabranjuje iskorištavanje resursa bez odobrenja argentinskih vlasti.

"Država će nastaviti provoditi mjere koje smatra potrebnim za suzbijanje bilo kakvog čina koji krši suverena prava Argentinske Republike", inzistira se u priopćenju.

Navitas još nije reagirao na najnovije priopćenje, ali je prošli tjedan rekao da se ne očekuje da će Mileijeve primjedbe "imati značajan utjecaj na razvojne aktivnosti projekta Sea Lion, uključujući vremenski okvir za dovršetak razvoja projekta".

Rockhopper, koji posjeduje djelomični udio u projektu Sea Lion, također se još nije oglasio.

Obje tvrtke su u prošlosti naglašavale da Sea Lion ima važeće dozvole Falklandskih otoka.