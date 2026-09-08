Velika Britanija: Nema dvojbe čije je Falklandsko otočje

Dužnosnica britanskog Ministarstva vanjskih poslova rekla je u utorak da "nema dvojbi" u pogledu suvereniteta Velike Britanije nad Falklandskim otocima, nakon što je argentinski predsjednik Javier Milei ponovno pokrenuo pitanje prava svoje zemlje na to britansko prekomorsko područje
"Ne može biti nikakvih dvojbi u pogledu naše predanosti stanovnicima Falklanda, njihovim demokratskim pravima i suverenitetu Ujedinjenog Kraljevstva nad Falklandskim otocima", rekla je zastupnicima Kirsty McNeill, dužnosnica u Ministarstvu vanjskih poslova.
Milei je prošli tjedan rekao da će sankcionirati naftne tvrtke koje buše na Falklandskim otocima, nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da razmatra neutralno stajalište Sjedinjenih Država o tom udaljenom arhipelagu u južnom Atlantiku.
McNeill je rekla da je stajalište Velike Britanije jasno SAD-u. "SAD je naš najbliži saveznik. Ni oni nemaju nikakve sumnje u našu nepokolebljivu podršku otočanima", rekla je.