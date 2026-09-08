Velika Britanija: Nema dvojbe čije je Falklandsko otočje

"Ne može biti nikakvih dvojbi u pogledu naše predanosti stanovnicima Falklanda, njihovim demokratskim pravima i suverenitetu Ujedinjenog Kraljevstva nad Falklandskim otocima", rekla je zastupnicima Kirsty McNeill, dužnosnica u Ministarstvu vanjskih poslova.

Milei je prošli tjedan rekao da će sankcionirati naftne tvrtke koje buše na Falklandskim otocima, nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da razmatra neutralno stajalište Sjedinjenih Država o tom udaljenom arhipelagu u južnom Atlantiku.