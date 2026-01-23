Arapi će financirati prvu 'planiranu zajednicu' u Gazi: Palestince će i dalje ugnjetavati

Ujedinjeni Arapski Emirati planiraju financirati prvu „planiranu zajednicu“ u južnoj Gazi, na razorenoj periferiji Rafaha. Palestinci bi ondje imali pristup obrazovanju, zdravstvenoj skrbi i vodi – ali samo ako pristanu na više uvjeta

To bi mogli samo ako pristanu na sigurnosne provjere i prikupljanje biometrijskih podataka, proizlazi iz planskih dokumenata i svjedočanstava osoba upoznatih s razgovorima u Civilno-vojnom koordinacijskom centru (CMCC) u Izraelu, koji djeluje uz potporu SAD-a. Nacrte projekta prenio je Guardian, a o njima je prvi izvijestio Dropsite. Prezentirani su europskim donatorima u siječnju, uz, kako se navodi, odobrenje izraelskih vojnih planera. Uloga UAE-a kao financijera dosad nije bila javno objavljena. Projekt je povezan s Odborom za mir predvođenim SAD-om, koji je dobio mandat za nadzor obnove u Gazi nakon što je Donald Trump u Davosu odobrio njegovu osnivačku povelju. Jedan američki dužnosnik rekao je da bi kompleks uz potporu Emirata mogao „postati model“ za niz stambenih kampova opisanih kao „alternativne sigurne zajednice“.

Prva zajednica kao 'studija slučaja' Prva zajednica u Rafahu zamišljena je kao „studija slučaja“ s mjerama za sprječavanje utjecaja Hamasa. Planiraju se elektronički novčanici u šekelima „kako bi se ublažilo preusmjeravanje robe i sredstava u financijske kanale Hamasa“ te školski program koji „neće biti sa sjedištem u Hamasu“, već pod upravom UAE-a. Stanovnicima bi bilo dopušteno „slobodno ulaziti i izlaziti iz susjedstva, uz sigurnosne provjere kako bi se spriječilo unošenje oružja i neprijateljskih elemenata“. Nije navedeno tko bi provodio te provjere. Naselje bi se gradilo na ruševinama nakon rata u kojem je, prema navodima, ubijeno više od 70.000 Palestinaca, a tri četvrtine zgrada u Gazi uništeno. UN procjenjuje da će obnova stajati najmanje 70 milijardi dolara.

'Novi Rafah' Prema Trumpovu mirovnom okviru, početna obnova predviđena je samo za dio Gaze pod izraelskom kontrolom. U planovima Odbora za mir predviđen je novi grad nazvan „Novi Rafah“ s 100.000 stambenih jedinica, 200 obrazovnih centara i 75 medicinskih ustanova. Izraelske obrambene snage potvrdile su da je čišćenje terena već u tijeku. „Na istočnoj strani žute linije provodi se čišćenje infrastrukture, uključujući tunele i minirane kuće“, rekao je glasnogovornik IDF-a, dodavši da Izrael neće sudjelovati u gradnji ni upravljanju kompleksom.

Jared Kushner presented a 'master plan' for Gaza at the Board of Peace event this morning. Slides included 'New Gaza' and 'New Rafah'. pic.twitter.com/ctnrRbvJZc — Kyle Griffin (@kylegriffin1) January 22, 2026

Plan predviđa i angažman Međunarodnih stabilizacijskih snaga (ISF), no zasad nijedna država nije obećala slanje snaga. Provjera vlasničkih dokumenata zemljišta jedan je od prioriteta jer bi, u slučaju dokazanog palestinskog vlasništva, financijeri mogli biti optuženi za prisilno raseljavanje, što se smatra ratnim zločinom. Daniel Levy, bivši izraelski mirovni pregovarač, smatra da plan ima političku svrhu: „Bez polaganja ijedne cigle, to daje još jedan sloj dopuštenja Izraelu da očisti područje i ‘raseljavanje ili ubijanje Palestinaca u tom procesu’.“ Dodaje i: „To odvraća pažnju od činjenice da Izrael okupira 58 posto Gaze jer će ovaj dio pokušati prikazati kao ‘sretnu Gazu’.“