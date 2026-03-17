Starmer poručio Zelenskom: Rusija ne smije imati koristi od rata u Iranu

Starmer je rekao da Moskva ne bi trebala ubirati plodove viših globalnih cijena nafte i imati koristi od ublažavanja sankcija kao posljedice nestabilnosti na Bliskom istoku.

Volodimir Zelenski, koji se ranije sastao i s kraljem Karlom III. u Buckinghamskoj palači, zahvalio je Ujedinjenom Kraljevstvu na podršci Ukrajini za vrijeme "teške zime" kada su Putinove snage ciljale kritičnu energetsku infrastrukturu.

Britanski premijer je dočekao ukrajinskog predsjednika u Downing Streetu 10, a na sastanku je prisustvovao i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte.