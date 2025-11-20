Anušić udario po Debeljaku: Svoje kredite i gubitke prikazuje kao dug MORH-a

"Upravo tog dana, BSO je poslao dopis Ministarstvu obrane da jednostrano raskida ugovor o gradnji preostalih triju obalnih ophodnih brodova. Činjenica da je BSO upravo od tog datuma u financijskoj blokadi, upućuje na stvarni razlog zbog kojeg BSO želi raskinuti ugovor - svoje financijske poteškoće i nemogućnost svojeg izvršenja ugovora neosnovano prebacuje na Ministarstvo obrane", priopćili su iz MORH-a.

Naveli su i da je na temelju uvida u javno objavljene podatke Financijske agencije "jasno" da je Brodogradilište specijalnih objekata d. o. o. u financijskoj blokadi zbog nelikvidnosti i poteškoća u poslovanju od 2. listopada 2025.

Riječ je, kažu, o kreditnom zaduženju BSO-a prema Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (HBOR) te poslovnim gubicima BSO-a za koje nije odgovorno Ministarstvo obrane.

"U priopćenju Brodogradilišta specijalnih objekata d.o.o. (BSO) Tomislava Debeljaka iznose se potpune neistine i plasiraju se lažne vijesti. Teza o iznosu od 21 do 22 milijuna eura , za koji se u priopćenju tvrdi da je nepodmirena obveza Ministarstva obrane nastala u dosadašnjem tijeku projekta, nije istinita", naglasili su iz MORH-a.

Također, naglasili su da Ministarstvo obrane nema nikakvu ulogu u kreditnom zaduženju BSO-a prema Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, kao ni u poslovnim gubicima te tvrtke.

"Sve financijske obveze koje su proizišle iz ugovornog odnosa Ministarstva obrane i BSO-a uredno su podmirene sukladno važećem ugovoru s pripadajućim izmjenama i dopunama, što dokazuju i obostrano potpisani zapisnici", naveli su iz MORH-a.

Kao što je poznato, dodali su, ugovor je sklopljen 2014., a isporuka svih brodova trebala je biti najkasnije do 31. prosinca 2018. Do sada su isporučena dva broda, dok se tri broda iz serije nalaze u različitim stupnjevima izgrađenosti.

"U svrhu zaštite interesa Ministarstva obrane i državnog proračuna, MORH u ovom trenutku nije imao načina postići dogovor s BSO-om oko nastavka gradnje preostalih triju obalnih ophodnih brodova", zaključili su u priopćenju.

Isporučena dva od pet

Ranije su iz Brodogradilišta specijalnih objekata (BSO) pak priopćili da je ministar obrane Ivan Anušić u jučerašnjoj izjavi potvrdio brojke tog brodogradilišta, ali i prešutio 22 milijuna eura nepodmirenih obveza, a nepodmireni iznosi, kako su rekli, čine srž aktualnog spora i ne mogu se zaobići. Također, u BSO-u smatraju da nije moguće objektivno raspravljati o cijeni projekta ako se razmatra isključivo trošak za dovršetak brodova, dok se istodobno ignoriraju nepodmireni troškovi koje BSO već godinama nosi umjesto MORH-a.

Vlasnik Brodosplita i Brodogradilišta specijalnih objekata Tomislav Debeljak potpisao je ugovor s Ministarstvom obrane o izgradnji pet obalnih ophodnih brodova, no do sada su isporučena samo dva.

Nedavno je raskinuo ugovor za gradnju preostala tri broda, te je podnio i kaznenu prijavu protiv djelatnika MORH-a. Projekt izgradnje ophodnih brodova počeo je u prosincu 2014., s tadašnjom vrijednošću od 51 milijun eura. BSO je do sada MORH-u isporučio dva broda – “Umag” i “Omiš”. Prvi brod kasnio je s isporukom četiri godine, dok je drugi isporučen početkom ove godine.

Ministar Ivan Anušić je u srijedu, govoreći o gradnji vojnih obalnih brodova, podsjetio kako je brodogradilište raskinulo ugovor s MORH-om, ali i jasno dao do znanja da bi država to ionako učinila. Rekao je i da je "podnošenje kaznenih prijava manevar kojim se pokušava prikazati da je Brodosplit oštećen, a realnost je potpuno drugačija".